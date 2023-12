Plan de trabajo 2024, lleno de retos

Tuvimos una semana triste, pues dos personas muy queridas se adelantaron en el camino, sin retorno.

La adorada esposa del doctor Manuel Mondragón, Martha, está descansando en paz.

De la misma forma, Gloria Mercante, esposa del legendario réferi, Arthur Mercante, está también ya descansando en paz.

Dios las tenga en su Santa Gloria.

Por otro lado, nuestra convención anual, en Uzbekistán, fue todo un éxito, y se está trabajando en el plan de acción para circular a todos los miembros del WBC, de los 176 países afiliados.

Además, BoxMed es una aplicación desarrollada por Conexión Fácil, y que será una de las máximas prioridades. El peso es el gran enemigo del boxeador, y gracias a la tecnología, ya se tiene cómo monitorear el peso de los campeones y de los 15 clasificados, esto va a ser obligatorio, a partir de 2024.

Una de las reglas más viejas del boxeo había desaparecido. Una frase que se usa en el día a día en todo el mundo: no tires la toalla, dejó de ser la manera cómo la esquina pide al réferi parar la pelea. Actualmente, las Comisiones de Boxeo piden que la esquina le informe al inspector, y éste se sube al ring para indicárselo al réferi. Sin embargo, hemos visto con preocupación, cómo en muchas ocasiones, los peleadores reciben potentes golpes, mientras que el inspector intenta tener comunicación con el réferi. Por ello, hemos introducido la toalla roja, para así se pueda permitir parar la pelea a su esquina.

Otra de las nuevas medidas que será recordada dentro de muchos años como histórica, es el programa de educación financiera y ahorro. En el que logramos diseñar un producto financiero con GBM para cuentas individuales para boxeadores, sin riesgo y con diversas ventajas. Por ello, el WBC regresará al peleador el porcentaje que éste decida guardar de las bolsas de sus peleas, como un gran incentivo al ahorro.

Además, se hizo la presentación del videojuego Undisputed, el cual estará disponible en distintas consolas, en 2024. Es el primero de boxeo que se ha hecho en 12 años, y se ha trabajado por tres largos años para llegar a la edición, que, sin duda, va a revolucionar nuestro deporte, pues traerá millones de aficionados y dará gran popularidad a pugilistas legendarios, así como a los actuales.

Se trabajó intensamente en capacitación y certificación de jueces y réferis, con implementaciones de gran interés. Además de uniformar algunas mecánicas en los réferis a nivel mundial.

Por otro lado, se buscará penalizar el famoso holding cuando sea excesivo, e interfiere con la pelea, hay una gran diferencia entre lo que es el clinch y el amarre.

Ésta última se usa como estrategia y disrupción del combate, lo cual es ilegal, y será penalizado. También se seguirá con la cero tolerancia a los golpes de conejo, que son altamente peligrosos, y algunas otras mecánicas que se seguirán implementando.

En cuanto al jueceo se confirma que la calificación obligatoria a un round, con caída, es 10-8, entendiendo que éstas son acciones excepcionales, como un gol, un touchdown y una canasta de tres, y deben recibir su debido valor.

Uno de los grandes temas fue también el boxeo femenil, y la presentación que el Comité Médico expuso en el pleno. Por unanimidad se recomendó a la Junta de Gobierno de nuestro organismo mantener los rounds de dos minutos y las peleas a máximo 10 asaltos.

Se revisó en detalle las diferencias fisionómicas, la ciencia y la medicina entre el hombre y la mujer, y con información contundente para mantener la máxima protección a la mujer. No se trata de discriminación, desigualdad o sexismo, se trata de protección inminente y minimizar los riesgos de accidente a las mujeres. Jamás se ha visto a una peleadora con problemas de habla, así como lamentablemente vemos a la gran mayoría de los hombres que combatieron con esa particular manera de expresarse; eso y muchas otras cosas demuestran que no se puede jugar al boxeo, es un deporte de contacto en el que se debe tener mucho cuidado.

En cuanto al boxeo transgénero existe una gran controversia en el mundo de este deporte. Se ratificó la política firme del WBC:

Hombre vs. hombre: sí.

Mujer vs. mujer: sí.

Hombre vs. mujer: no.

Ilustrado médicamente así:

XY vs. XY: sí.

XX vs. XX: sí.

XY vs. XX: no.

Las sesiones de mayor complicación fueron, sin duda alguna, la de clasificaciones y las mandatorias de cada división. El WBC clasifica 40 boxeadores por división, y promotores y mánagers, hasta boxeadores toman el micrófono, para exponer su caso, y así se llega a tener las clasificaciones oficiales que se usarán en la sesión de mandatorias.

En peleas de título mundial existen dos tipos para los campeones: la defensa voluntaria, que significa que el campeón elige a cualquiera de los primeros 15 clasificados, y las peleas obligatorias o mandatorias, que son contra el retador oficial, y si no hay acuerdo en las negociaciones se va a subasta, y cualquier promotor puede ganar los derechos para promoverla.

En fin tenemos un cierre ciclónico en este maravilloso 2023, el sábado, Ryan García regresó con un triunfo por KO, ante un valiente mexicano Oscar Duarte, que salió a darlo todo, y fue muy competitivo contra el fenómeno de redes sociales. Duarte venía de 11 victorias por nocaut, y es uno de los grandes prospectos que pertenece al equipo Ring Telmex Telcel.

El próximo fin de semana, Devin Haney buscará el cetro WBC, peso superligero, ante el campeón Regis Prograis. El mexicano Julio Cesar Martínez defiende su título mosca WBC el 16 de diciembre ante Angelino Córdoba. El 23 de diciembre se dará una de las funciones más espectaculares de la historia al tener seis combates de peso completo, nueve de los 12 peleadores están clasificados en el WBC, top 15, incluyendo los top cuatro: Deontay Wilder, Anthony Joshua, Arslanbek Makmudov y Frank Sánchez. Esto sucederá en Riad, bajo la promoción de Su Excelencia Turki Al-Sheikh, y la última pelea del año será en Japón, cuando Naoya Inoue se enfrente a Marlon Tapales, en la que se van a disputar los cuatro cinturones.

¿SABÍAS QUÉ...?

El 16 de diciembre será la última transmisión de la Showtime, tras 37 años de ser una de las principales cadenas de boxeo.

ANÉCDOTA DE HOY

Cuando mi papá falleció recibimos una gran cantidad de demostraciones de cariño. Nunca olvidaré como Showtime realizó un homenaje en la transmisión de ese fin de semana, tocando las 10 campanas en su honor mostrando su foto en las pantallas.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

