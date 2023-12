ESTANCIA OBLIGADA

Nos hacen ver que será el programa “Quédate en México” el que defina la reunión que tendrá hoy el presidente López Obrador con una comisión de altos funcionarios de Estados Unidos, de tal manera que nuestro país quedará como contención del flujo migrante. Entre las visitas a Palacio Nacional están el secretario de Estado, Antony Blinken; Alejandro Mayorkas, de Seguridad Nacional, y la asesora Liz Sherwood Randall.



CON LA MIRADA HACIA ADELANTE

El que anda muy contento es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado quien termina el año con varios triunfos electorales. Aunque no logró ganar Coahuila, en los pasados comicios, está confiado en que el próximo año arrase en el proceso más complejo en la historia del país. No obstante, señalan que Delgado no se confía y está pendiente de todos los detalles del proceso para que no haya sorpresas.



LO RECORDARÁN CON CARIÑO

Vaya huella la que dejó el senador Armando Guadiana, acaecido este martes, luego de luchar por ocho años contra el cáncer de próstata que lo aquejó. Desde la Presidencia, en voz de López Obrador, hasta las precandidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, extendieron sus pésames, incluso algunos recordaron los momentos de lucha que vivieron juntos en el Senado y en su intento por la gubernatura de Coahuila. Que descanse en paz.



CONTENTOS POR MEXICANA

Funcionarios, empresarios y secretarios de Estado, como Leticia Ramírez, titular de la SEP, aplaudieron el reinicio de operaciones de la aerolínea Mexicana de Aviación. Luego de 13 años, ahora podrán llegar hasta 14 destinos del país. Ayer inauguró un vuelo a Tulum, que a pesar de los inconvenientes, llegó al aeropuerto que inició operaciones apenas hace unas semanas.



VE VALENTÍA EN LOS PADRES

Como cada día 26 de mes, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaron una marcha-peregrinación a la Basílica de Guadalupe, a más de nueve años de la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural. El Obispo Raúl Vera los recibió y les pidió ser valientes ante lo que significa este desafío del Estado y situación que ha tenido más oscuros que claros en la administración actual.

