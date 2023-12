Daniela Parra aprovecha las oportunidades que le da la Televisión

“NUNCA QUISE SALIR EN LA TELE, PERO ME ESTÁN OFRECIENDO OPORTUNIDADES Y LAS VOY A APROVECHAR PARA HACERME UN PATRIMONIO”: DANIELA PARRA HIJA DE HÉCTOR PARRA QUIEN ESTÁ EN PRISIÓN

Daniela Parra, hija de Héctor Parra, quien cumple una condena de 10 años en prisión por abuso sexual a su otra hija, Alexa Hoffman, asegura: “Yo nunca quise salir en la tele, me invitaron y gané el concurso de “Bailando con las estrellas” del Programa Hoy y ya me ofrecieron varios papeles en producciones de la pantalla chica las cuales aprovecharé, porque tengo que hacer mi patrimonio, si no me lo hago yo, no me lo hará nadie, por eso aunque tengo seis años con mi novio y tengo 26 años de edad, por ahora no pienso en matrimonio, me voy a dedicar en cuerpo y alma a trabajar mientras me ofrezcan oportunidades”

-¿Tu papá pudo verte en “Bailando con las estrellas” desde prisión?

“Si claro, fue mi mayor fan, llevaba todas las puntuaciones, lloró de emoción cuando supo que yo gané y está demasiado orgulloso de mí”.

AFORTUNADAMENTE NO MANDARON A MI PAPÁ A LA POBLACIÓN GENERAL Y COMO YA ESTUVO TRES AÑOS EN PRISIÓN, SI LE REBAJAN LA CONDENA CON LA APELACIÓN QUE METIMOS, PRÁCTICAMENTE YA PODRÍA SALIR EN POCO TIEMPO POR BUENA CONDUCTA

-¿Héctor está en la población general de la prisión?

“No, está en un lugar para personas famosas porque si las mandan a la población general pueden ser agredidas, lo cual me da un poco de tranquilidad y estamos apelando la condena y como lleva ya tres años en la cárcel, si le rebajan la condena prácticamente ya podría salir por buena conducta”.

¿Es cierto que te estás expandiendo con tu negocio de tamales?

“Logré que una cadena de comida importante también venda mis tamales, estoy muy contenta en ese sentido”, dijo Daniela, quien ha pasado por cosas tremendas porque tiene mucha convicción en la inocencia de su padre y lucha constantemente por él. Dentro de todo, Héctor Parra ha sido bendecido por tener una hija así.

CUANDO LE PREGUNTÉ A MI PAPÁ SI ERA CULPABLE DE LO QUE MI HERMANA LO ACUSA ME JURÓ QUE ES INOCENTE Y YO ELIJO CREERLE

¿Es cierto que sí llegaste a dudar de la inocencia de tu papá en el caso de acoso sexual a tu media hermana, la hija de Ginny Hoffman?

“Sí llegué a dudarlo y le pregunté si él había cometido los delitos por los cuales era acusado, pero él me juró por lo más sagrado que no había hecho nada de eso”.

¿Estás consciente de que si lo hizo no te lo iba a confesar porque son delitos espantosos?

“Así es, pero yo tenía que preguntárselo y yo elijo creerle”.

Hector Parra tendrá que cargar con la verdad en su conciencia, pero la ley ya lo juzgó, lo sentenció, lo condenó y lo castigó. Además de haber vivido un escarnio mediático y paga el precio de sus actos, pero cuando salga de prisión tampoco podemos seguir castigándolo de por vida porque entonces sería una venganza.

POR SHANIK BERMAN

