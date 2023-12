Manolo empieza con el pie izquierdo

EL NOVATO GOBERNADOR de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, publicó una licitación al vapor para adquirir 108 vehículos equipados como patrulla.

La convocatoria del procedimiento DGA01-LPN-CA-E032-2023 se dio a conocer apenas el 8 de diciembre en el portal de la Secretaría de Finanzas, al mando de José Antonio Gutiérrez, y este 20 de diciembre se emitió el fallo.

Como era de esperarse, Coahuila Motors, la agencia de Enrique Martínez y Martínez, ex secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México con Enrique Peña Nieto y ex gobernador de la entidad se quedó con la Partida 1: 108 camionetas tipo Pick Up doble cabina, modelo 2023, por 73 millones 993 mil 572 pesos, sin incluir IVA.

Mientras que, a Transportadora de Protección y Seguridad, le adjudicaron la Partida 2: 100 equipamientos que incluyen balizamiento, sirenas,

tumbaburros, estructuras y bancas tipo comando, por 15 millones 412 mil 697 pesos, antes del IVA.

Los ciudadanos en la entidad pensaron que la administración de Manolo sería transparente y eliminaría los malos vicios de sus antecesores.

Al contrario, Manolito pagó rápido los favores y se alista un sexenio en perjuicio del bienestar de más de 3 millones de habitantes.

Ahora no pierda de vista el siguiente favor que el gobernador se apresura a cumplir: se trata de la segunda licitación en su administración, misma con la que pretende asignar un contrato millonario para el suministro y distribución mensual de alimentos en todo el estado.

El procedimiento que se identifica con el número DGA01-LPN-CA-E033-2023, se definirá el 19 de enero de 2024, y se dice que será para la empresa Dominus Messico, de Marco Vázquez y Oscar Correa, consentida de su antecesor, Miguel Ángel Riquelme.

O sea: el gobernador Manolo, y el ex, Riquelme, en lugar de estar gestionando políticamente para evitar la quiebra de la principal empresa de Monclova, Altos Hornos de México, andan haciendo negocios y pagando favores políticos.

UN RUBRO QUE ha sido afectado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el de propiedad intelectual, patentes y registro de marcas.

Despachos que tuvieron un auge en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como TMI Abogados de Kiyoshi Tsuru, Arochi & Lindner de Roberto Arochi, u Olivares de Alejandro Luna, han visto afectadas sus operaciones y crecimiento. Y es que resulta que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que dirige José Sánchez Pérez, tarda hasta siete meses en autorizar un registro de marca, más de un año en trámites de patentes y hasta cuatro años en resolver con otras instancias los juicios contenciosos.

Ante este desastre, la titular de Economía, Raquel Buenrostro, no tiene la mínima intención de mejorar la operación del IMPI, organismo que sufrió recortes durante los últimos años.

La afectación para los grandes despachos de marcas es una realidad, ya que tuvieron que recortar personal o quitar prestaciones adicionales a las que marcaba la ley, lo que sin duda, afecta a decenas de familias mexicanas.

LA MODERNIZACIÓN EN los servicios que se brinda a los ciudadanos es crucial para agilizar trámites y luchar contra la burocracia, tal como ocurre con la licencia digital para conducir en Puebla, donde la diputada de Morena, Guadalupe Yamak, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para el conocimiento de la validez de este documento.

Resulta sorprendente que, a pesar de un año desde su implementación, los agentes viales desconozcan la legalidad de esta modalidad, lo que podría generar malentendidos y aplicaciones incorrectas de infracciones a los conductores.

Por cierto, que la legisladora es la mejor posicionada en la carrera por gobernar el municipio de San Martín Texmelucan. Se le reconoce por su trabajo frente al DIF por aproximadamente ocho años.

Además, Yamak es cercana al gobernador Sergio Salomón Céspedes, al presidente del Congreso poblano, Eduardo Castillo López, y cuenta con el aval del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de Mario Delgado.

DESPUÉS DE YA dos avisos de diferimiento, la tarde de este jueves el IMSS de Zoé Robledo definirá finalmente al ganador del proceso licitatorio IA-47-AYO-047AYO954-N-20-20223, correspondiente a la “Contratación del Arrendamiento de Equipo de Cómputo Personal y Periféricos”.

Se trata de un servicio de tecnología administrada que contempla unos 50 mil equipos de escritorio y portátiles del IMSS-Bienestar, para el que la firma Mainbit, de José Antonio Sánchez, presentó la oferta más baja, con un pago mensual de 528 pesos por la unidad básica, por lo que se perfila para dejar en el camino a Tec Pluss de Carlos Pérez y a CEPRA de Joel Sánchez Vázquez, que participa con su filial Servicios Administrados BSS.

(Créditos: El Heraldo de México)





EN EL ESTADO de Morelos, además de gobernador, alcaldes e integrantes del Congreso, en la elección de 2024 se pondrá en juego prácticamente la posición de Fiscal General de Justicia, esto porque, de obtener Morena y sus aliados el Poder Ejecutivo estatal y la mayoría en el legislativo local, se estará consumando el desafuero y destitución del Fiscal actual, Uriel Carmona, quien se aferra con uñas y dientes al cargo gracias al apoyo que le brinda el grupo cercano a la candidata de la alianza opositora, la senadora Lucía Meza, y al exgobernador perredista Graco Ramírez.

El tema es de alta prioridad para la aspirante presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, quien por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López ve a Carmona Gándara como un enemigo personal.

