Notimex, otra oportunidad perdida

Más allá de la desaparición física de la agencia Notimex, que alguna vez aspiró a ser una agencia internacional al servicio del Estado mexicano, podría decirse que su disolución es una más de las muchas oportunidades perdidas en este gobierno.

La "extinción" de Notimex, creada en 1968, fue aprobada el miércoles pasado por el Senado de la República por 59 votos a favor de la mayoría oficial y 44 en contra de la oposición.

La agencia de noticias, en todo caso, dejó de existir desde junio de 2020, cuando sus trabajadores se declararon en huelga contra abusos de la directora Sanjuana Martínez.

Uno de los argumentos fue que con los avances tecnológicos se puede prescindir de la agencia para informar a la sociedad.

De hecho, llegó a afirmarse que la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador era un instrumento más útil y de más alcance para hacer llegar la posición del gobierno.

Se ignora si eso implica que el mandatario seguirá como protagonista del mensaje gubernamental después de terminar su administración. Lo que sí, la Mañanera es particular de la persona y estilo de AMLO, y una condición que no es transferible.

Hay quien asegura que se buscará la creación de un nuevo grupo de medios, propiedad del Estado.

"En un futuro está el proyecto de crear una primera televisión y radio del Estado mexicano, ajena y deslindada de cualquier interés político y grupo de interés económico, que es el gran problema que tiene México: no haber trazado una línea entre el poder económico y el poder político", aseguró el diputado Juan Ramiro Robledo.

Lo normal, sin embargo, sería que un designado a dirigir un medio de gobierno se preocupe menos por servir a su audiencia que por seguir las directivas oficiales.

La realidad es que hay en el mundo toda una serie de organizaciones, públicas y privadas en decenas de países del mundo, de la BBC británica a la agencia EFE española, de la AFP francesa a la Itar Tass rusa, de la televisión china a la Deutsche Welle alemana y Prensa Latina cubana.

Todas siguen más o menos el mismo modelo, por lo menos en sus emisiones al exterior. Algunas dan preferencia absoluta a las posiciones de sus gobiernos y otras explican hechos internacionales, según la óptica de sus sociedades.

Y no es que la administración no pueda o no deba tener medios de difusión a su alcance. Todos los tienen. Pero credibilidad y confianza no se logran por decreto: es un trabajo de todos los días. Las organizaciones de gobierno tienen un problema de origen y los organismos de Estado tienen mayor flexibilidad.

Notimex balbuceaba si se quiere, pero algo hacía para difundir posiciones y temas mexicanos en una veintena de países, incluso la prensa en español de Estados Unidos, o por abordar lo internacional con una visión mexicana.

El gobierno mexicano ya no tiene un medio de proyección internacional. Y la Mañanera sólo va a durar 10 meses más.

*El autor trabajó en Notimex de 1982 a 1990.

POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

PAL