El camino de la Industria del Plástico hacia la Circularidad

La tasa de crecimiento en la industria del plástico se ubica por encima del 5%, una señal alentadora tras los desafíos experimentados durante la pandemia. Con 5 mil 100 empresas en este sector, la recuperación proyectada para el cierre de 2023 se estima entre el 4.5 y 5.3%, un avance que proyecta continuidad en 2024, siguiendo el rumbo marcado por sectores como el automotriz.



No obstante, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), encabezada por Aldimir Torres y dirigida por Raúl Mendoza, se enfrenta a desafíos críticos en relación con la Economía Circular. A pesar del repunte, las acciones actuales no logran reducir significativamente el consumo y volumen de plásticos.



A nivel global se producen aproximadamente 400 millones de toneladas de plástico al año, mientras que México se sitúa por debajo de los 7 millones anuales, ocupando el puesto 11 en producción y consumo de este material.



La ANIPAC se enfrenta al objetivo para el 2030 de que el 100% de los envases sean reciclables, compostables o reutilizables, una meta que actualmente se encuentra en un 76%. Además, se trabaja en el ecodiseño para garantizar una mayor amigabilidad con el medio ambiente.



La industria, con más de un millón de empleos a su cargo, aboga por un aumento en el reciclaje como parte fundamental de este modelo circular. Se enfatiza la necesidad de una mayor responsabilidad compartida, evidenciada en el cuarto informe presentado al Senado sobre el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México.



Destaca el logro en la recuperación del PET a nivel nacional, alcanzando un 60%, con compromisos para recuperar el 70% de los envases de este material para 2025 y aumentar al 80% para 2030. Sin embargo, otros plásticos aún tienen una tasa de recuperación promedio del 37%, con la meta de llegar al 45% para 2030.



La prohibición de las bolsas de plástico ha generado interrogantes sobre sus impactos. Aunque se ha demostrado que son más sostenibles que las de papel o tela, persisten preguntas sobre su presencia en mares y ríos, la mejora en la contaminación ambiental y la presencia de vertederos a cielo abierto, así como los impactos derivados de la prohibición de desechables, entre otros aspectos.



Estos desafíos se ven agravados por dos leyes en espera: una de Economía Circular y otra de Gestión Integral de Residuos, lo que añade complejidad al panorama actual.



NEGOCIOS QUE CUIDAN EL PLANETA



En su primer año en México, ChopValue, a cargo de Arturo Katz, marca un hito en la sostenibilidad al proponerse reciclar millones de palillo para reconvertirlos en objetos de casa. Su estrategia no se limita a la reutilización de materiales, sino que también involucra la creación de alianzas estratégicas, como su reciente unión con Sushi Roll, de Jorge Atala. Este esfuerzo colectivo destaca la importancia de la economía circular en el contexto empresarial actual. La empresa de origen canadiense no solo cambia la forma en que pensamos sobre los residuos, sino que también establece un modelo a seguir para otras empresas en México, al demostrar que el compromiso con el medio ambiente puede ir de la mano con el éxito comercial.



PREVENCIÓN DIGITAL

Ante la ola incesante de violencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que lleva Rosa Icela Rodríguez, presentó en el Foro Internacional de Construcción de Capacidades Frente a las Adicciones y Delitos Asociados al Uso de Internet, evento organizado por la SRE de Alicia Bárcena, una serie de estrategias preventivas en el entorno digital. La dependencia enfatizó en la importancia que le ha dado el gobierno de la 4T en atender las causas de la violencia y una de ellas es evitar la alta exposición que hoy en día tienen los menores de edad a las plataformas digitales u otros programas como "Mi yo digital", "Juntos por la Paz" y la campaña "Si te drogas te dañas", dirigidos a estudiantes de secundaria y educación media superior.

