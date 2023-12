La primera regulación de IA en el mundo, ¿ejemplo a seguir?

La semana pasada, la Unión Europea (UE) logró un acuerdo histórico entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo sobre la regulación integral de la Inteligencia Artificial (IA), denominada AiAct. Esta legislación pionera se centra en la gestión del riesgo, clasificando los sistemas de IA según su nivel de riesgo y aplicando normativas más estrictas a los modelos de alto impacto. La ley prohíbe prácticas como la manipulación cognitivo-conductual, puntuación social, el reconocimiento de emociones en entornos laborales y educativos. Además, establece una nueva estructura de gobernanza con una Oficina de IA que estará dentro de la Comisión Europea.

La ley prioriza la protección de derechos fundamentales, como la privacidad y la no discriminación, prohibiendo sistemas de IA que puedan resultar en trato injusto. Además, destaca la importancia de la transparencia, explicabilidad y supervisión humana en el desarrollo y alto riesgo. El acuerdo fue respaldado por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen pero aún necesita ser ratificado por ambas partes antes de que entre en vigor, posiblemente a finales de 2026.

Si bien la AiAct posiciona a la UE como pionera por haber dado un paso que ningún otro Estado se ha atrevido a dar, hay preguntas si marcará la línea que el resto del mundo debería de seguir o hay áreas que se podrían mejorar, si está sobre regulando y fomentando la concentración de mercados entre Estados Unidos y China.

No podemos olvidar que el mundo digital es un espejo del mundo real. Dicho esto, no tenemos que inventar el hilo negro, ya existen leyes y normativas que de ser adaptadas podrían tener la capacidad de regular los usos de alto riesgo y riesgo limitado no solo de la Inteligencia Artificial, sino de las tecnologías emergentes que vienen en camino. Esto solo se logrará si las políticas públicas y modelos de gobernanza son formulados de manera colaborativa, con la guía de expertos y expertas.

Pareciera que México se está quedando atrás en esta carrera pero en 2018 con la Estrategia de Inteligencia Artificial MX, nos convertimos en pioneros y en un referente a nivel mundial. Hoy, desde la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), una iniciativa multiactor, estamos trabajando en una hoja de ruta para generar propuestas de políticas públicas, regulación y modelos de gobernanza basados en nuestra realidad, que protejan nuestros derechos humanos y fomenten la equidad, la competencia económica y la innovación.

La adopción de enfoques flexibles y adaptados a la realidad nacional, en conjunto con una participación activa de la sociedad civil, la academia, iniciativa privada, los gobiernos, organismos autónomos e internacionales, contribuirá a construir un ecosistema de inteligencia artificial plural, dinámico, equitativo, ético e innovador. Es fundamental que México fomente la colaboración internacional para compartir mejores prácticas y aprender de las experiencias de otras naciones.

La Inteligencia Artificial es la nueva frontera para transformar a México a través de la tecnología, es nuestra responsabilidad desde los diferentes sectores, hacerle frente al presente y estar preparados para el futuro.

POR ALEJANDRA LAGUNES

SENADORA

@ALELAGUNES

MAAZ