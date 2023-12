Compromiso ambiental

Una de las actividades que ha elevado sus inversiones de la mano de un crecimiento de la economía mayor a lo esperado es la industria del plástico. Hablamos del sector del plástico, que agrupa a más de cinco mil 100 empresas y es generador de más de un millón de empleos.

Añada que representa 2.9 por ciento del PIB manufacturero, mientras que el valor de su producción de productos se ubica en 295 mil millones de pesos.

En ese contexto, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres y que dirige Raúl Mendoza, desglosará hoy un balance de 2023 que termina, además de destacar los resultados de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico.

Y es que a cuatro años de haberse signado en conjunto con otras organizaciones ese acuerdo se reportan avances considerables en materia de reciclaje, entre otros, además de una robusta inversión en infraestructura, así como en proyectos de responsabilidad social, además que esas acciones han venido acompañadas de campañas de educación ambiental

En el cerrojazo del año del podcast Norte Económico que tiene Grupo Financiero Banorte estuvo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza. Además de las buenas expectativas crediticias para los siguientes meses el banquero destacó el esfuerzo de ese sector en favor de Acapulco luego de los daños que dejó Otis. Hablamos de apoyos que rebasan dos mil millones de pesos no sólo para atender a la población afectada, también el diferimiento de pagos a más de 250 mil clientes. No es un tema menor si pondera que ese aplazamiento tiene un costo para los bancos superior a los mil 700 millones de pesos... Llama la atención en el sector energético la presencia de José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano en su momento personeros de Emilio Lozoya. Ambos ocuparon puestos de alto rango en la pasada administración y negociaron presuntamente contratos mediante el pago de sobornos dirigidos a Odebrecht y otras empresas, utilizando presiones sobre sus propios equipos para acelerar la firma de esos convenios, de acuerdo con diferentes denuncias públicas. El caso es que no obstante las investigaciones abiertas en su contra se mueven entre la 4T sin el menor empacho. Para no ir lejos, Cornejo Serrano tiene a su cargo la construcción de la Refinería Dos Bocas, proyecto insignia del gobierno federal; mientras que Sánchez Reyes ocupa la dirección general de Normatividad en Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. ¿Y la lucha contra la corrupción? Es pregunta… La revista Acciones que edita de forma digital la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José-Oriol Bosch, en su edición de diciembre centra la temática en las finanzas verdes luego que en este año buena parte de los bonos colocados en el mercado bursátil se enfocaron en proyectos de sustentabilidad.

