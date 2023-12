Antonio Mohamed volvió a burlarse del futbol mexicano

Algo pasa con Antonio Mohamed, que siempre hay razones más poderosas que los contratos que firma. Ahora ha dejado a los Pumas, y se ha vuelto a burlar del futbol mexicano con la renuncia al club Universidad.

Pero no solamente se ha mofado al presentar su dimisión, sino que, además, ha tenido el descaro de dejar herencia en la institución, casi casi nombrando él a Gustavo Lema, como el nuevo entrenador de los auriazules.

Lema es su hombre de confianza, es su brazo derecho; es decir, será como si Mohamed dirija, acomode los refuerzos con su representante, y todo eso lo aprobó la directiva de Pumas.

Terrible que la directiva felina, encabezada por Raúl González y Miguel Mejía Barón, haya permitido esta situación. Increíble que le hayan, todavía, dado una conferencia de despedida a El Turco para que explicara sus razones, y les restregara a todos en la cara que él decidió quién se quedaba en su lugar.

Increíble que se dejaran mangonear por este personaje, que hace lo que quiere y que se siente impune porque, aunque haga lo que haga, sabe que alguien lo contratará.

Entonces para qué demonios está la directiva de Pumas, si este señor se quería ir por los motivos que sea, pues tan sencillo como que se largara con toda su gente. Como para qué hacer esta conferencia y permitir que se quede Lema. Son una caricatura de directiva, y por eso les han visto la cara otra vez.

Y por eso es que Mohamed se ha reído de ello, como se ha reído de muchas otras directivas, aunque algunas sí tomaron cartas en el asunto y lo echaron.

Luego Mohamed se atrevió a decir que no dirigirá en México, hasta que no termine su contrato con los Pumas. Es decir, no trabajará en nuestro país hasta después del próximo verano… En nuestro país, pero qué tal en Argentina, por ejemplo.

Ha trascendido que es del interés de Boca Juniors, para que tome al equipo xeneize, lo cual, de aceptar, no rompería con esa cláusula, ya que el propio Mohamed recalcó que no dirigirá en México.

En fin, este hombre ha hecho lo que quiso con la directiva de los Pumas, y aquello de que seguirán con el proyecto que los puso en las pasadas semifinales, es una falacia. Lo mejor, por parte de los universitarios, sería haber cortado de tajo con todo lo que huela a Mohamed. Si ya no quería estar, que se lleve a su gente que, dicho sea de paso, no tienen ni maldita idea de lo que significa Pumas.

¿Por qué no mejor pensar en un técnico de casa, de Cantera, en lugar de Lema? ¿Quién es Lema o qué ha hecho para dirigir a Pumas, como el entrenador uno? Lo único que ha hecho es ser amigo de Mohamed, y que éste lo haya dejado. Todo mal con Pumas, cuya directiva ha permitido que se rían en sus narices y que, además, le seguirán pagando a quienes se ríen de ellos.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL