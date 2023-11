El “tuit” que creyó que era suficiente

Ante el inevitable impacto de Otis, Huracán categoría 5 en el Estado de Guerrero, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solo alertó a la población a través de la red social “X”. Un “tuit” de 500 caracteres, le pareció suficiente. Ante la tragedia de Guerrero el actuar presidencial es criminal.

En Guerrero hay más de 273 mil viviendas afectadas por el Huracán Otis, oficialmente hay 46 personas fallecidas y al menos 53 desaparecidos. Se estima que serán más de cinco años para la recuperación de Acapulco y un gasto millonario e incuantificable. La tragedia es desgarradora a consecuencia de la inacción de las autoridades mexicanas.

El Presidente en su conferencia matutina del 8 de noviembre insistió en justificarse, reconoció que el Centro de Control de Huracanes en Estados Unidos lanzó la alerta de la magnitud del Huracán. También dijo que mientras escribía el “tuit” pensó: “en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así, pero dije: no, con esto basta”, de ahí la magnitud de la tragedia.

Si el Presidente cometió un error debe asumir las consecuencias. Si miembros de su gabinete fallaron deben renunciar. México merece funcionarios preparados y capacitados para responder ante una emergencia como la del Huracán Otis y no aquellos que piensen que hay riesgo, pero prefieran callar, mandar un “mensajito” y dejar que el Huracán impacte y haya muerte y desolación.

Morena y el Presidente desearían borrar de un plumazo su incapacidad, lamentablemente no es posible. Sus acciones tienen consecuencias y la actuación de las autoridades como Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil y de la titular de la Segob, Luisa María Alcalde ha sido por demás vergonzosa. Ellas que han demostrado su incapacidad deben renunciar. Después de la pifia de declarar en estado de emergencia 47 municipios del Estado de Guerrero, y horas después recular y solo dejar dos: Acapulco y Coyuca, sin recato dejaron sin recursos al resto de los municipios ¿qué harán los demás? ¿Cómo van a salir adelante? Nadie lo sabe, ellos no lo han explicado. Y seguramente no lo harán.

El partido Morena, el Presidente y su Gabinete ha actuado en contra de la población de Guerrero, en la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se ha negado a asignar recursos para la atención y reconstrucción del Estado. Dicen que habrá dinero, pero no dicen cuánto, dicen que ahora sí van a ponerse a trabajar, pero no dicen cómo lo harán. Ese es el problema de colocar a los amigos del Presidente en puestos claves que requieren conocimiento técnico más que ciega lealtad hacia la figura presidencial.

Desde la Cámara de Diputados he pedido que se rindan cuentas, que se informe qué se hizo y qué se dejó de hacer, que se castigue a los responsables por omisión de esta tragedia. Si bien es cierto que el Huracán no se pudo detener, la prevención pudo evitar tantos daños.

El Huracán Otis sacó lo mejor de los mexicanos, la unión y la solidaridad, esa que siempre sale a flote ante la tragedia, esa fuerza que hará que Acapulco y el Estado de Guerrero nuevamente se ponga de pie, pese a que haya quien considere que la tragedia se puede capitalizar.

POR LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL (PAN)

DISTRITO 15, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER @LUISMENDOZABJ

