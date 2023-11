Domelipa: inspirando con su sencillez

Hola a todos mis seguidores.

Qué honor para mí formar parte de esta columna, una columna en la que soy considerada como una influencer, creadora de contenido y humanitaria en la que puedo revelar mi sentir y pensar sobre ser un héroe, el éxito que me han brindado las redes sociales y mi participación en 100 voces.

Honestamente no me considero un héroe, me considero una persona agradecida a la que le gusta ayudar a los demás. Regresarle a la vida un poquito de lo que me da. Disfruto mucho compartir con los demás.

Cada día representa para mí un recordatorio inspirador de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia, sin importar cuán grande o pequeña sea nuestra plataforma.

Me siento muy contenta de saber que mis seguidores están aumentando; se siente bien, la verdad no lo pienso mucho, sólo lo disfruto, la paso bien, no me gusta enfocarme en los números, me gusta enfocarme en el cariño que me demuestra la gente en cada oportunidad, el auténtico disfrute proviene de hacer lo que amo y compartirlo con los demás.

Hoy me siento muy orgullosa de participar en esta columna y ser un referente para muchos a través de las redes sociales, no pretendo mucho, me gusta ser muy discreta cuando me uno a alguna causa social, generalmente prefiero hacerlo en secreto, disfrutar del momento y hacerlo desde el corazón.

Pienso que para hacer un acto de bondad no hacen falta los aplausos ni las cámaras, sólo la energía y el deseo de ayudar, sin embargo, sí es importante hacer un llamado a los jóvenes que me siguen para sumarse en acciones, este es mi papel hoy, sumar a más personas al llamado de HERO y cambiar el mundo.

Este enfoque sincero y sin pretensiones muestra que las acciones significativas no siempre necesitan el aplauso público. La autenticidad y la empatía son mis guías para dejar un legado a la sociedad.

Unirme a la columna de 100 voces es una de esas cosas buenas que la vida te da, se siente bien ser considerada para cosas positivas, estoy agradecida con la vida, esta columna de 100 voces es un testimonio de la influencia positiva que puedo dejar en la sociedad, estoy lista para inspirar y dar voz a causas importantes.

A manera de conclusión, no pretendo mucho, pero si pudiera darle un consejo a la gente que me sigue, sería que sean ellos mismos, que procuren ser buenas personas. Que vivan la vida cool, sin hacerle daño a nadie.

Es un mensaje corto y simple, pero muy poderoso: la autenticidad y la bondad son las bases para un cambio social real. En un mundo a menudo lleno de ruido y pretensiones me gustaría cerrar recordando la importancia de mantener la sencillez y la empatía en el corazón de nuestras acciones. Ser uno mismo y ser una buena persona es la clave para realmente hacer un cambio.

Todos podemos ser héroes en nuestras propias formas, simplemente siendo buenas personas y viviendo la vida con autenticidad.

POR DOMELIPA

INFLUENCER

@DOMELIPA

