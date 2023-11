La Saga. La política es para profesionales. (parte IV).

En la Saga de la política es para profesionales hoy nos encontramos con tres casos inmejorables donde es evidente la falta de profesionalismo y el exceso de irresponsabilidad. Vayamos por partes.

En el primero de los casos, desde el primer nivel del poder del país Andrés Manuel López Obrador esta semana recibió probablemente el golpe más duro en lo que va de su gobierno, poniendo en evidencia las consecuencias por la falta de profesionalismo en la responsabilidad de la Administración Pública.

Lo cual es sumamente delicado por tratarse del Presidente de la República, ya que desde el poder en uno más de sus procesos irresponsables no solo destruyó el FONDEN, sino también la capacidad de prevención y financiamiento del gobierno federal. Además muy a su estilo reaccionó tardíamente ante la emergencia de un huracán que no aviso con los tiempos que López Obrador maneja, teniendo que reaccionar en forma tardía, sin empatía y para variar, eludiendo su responsabilidad. Andrés Manuel López Obrador se mostró como un Jefe de Estado rebasado en su capacidad intelectual y de articulación.

En el segundo caso, otro ejemplo de improvisación y sus consecuencias nos la ha dado Dante Delgado, quien primero inventó un candidato a gobernador a quien las circunstancias por los yerros de la candidata de Morena que era la favorita, y la división entre el PAN y el PRI en Nuevo León lo llevaron a ganar la gubernatura por mas o menos 36% de la intención del voto.

De esta manera Dante aprovechó la coyuntura para su partido Movimiento Ciudadano, inflando con publicidad a Samuel García. Al grado de que en este momento ya se siente candidato ganador a la Presidencia de la República. Sin embargo la culpa no es de Samuel, la culpa es de los intereses y la ambición de Dante Delgado, porque él si sabe lo que esta haciendo y trata de vendernos con una enorme irresponsabilidad la idea de que García es el “político del futuro”.

En el tercero, las organizaciones ciudadanas leyeron que Xóchitl Gálvez es candidata de ellos y comenzaron a construir, también con una improvisación irresponsable la idea de que van a hacer que Xóchitl gane.

Sin embargo, como la política es para profesionales revisemos las consecuencias en cada uno de los casos:

En el primero, nos encontramos con que así como existió un importante número de mexicanos damnificados por el COVID (donde a ciencia cierta no sabemos cuantos muertos hubo en realidad, puesto que muchos de los decesos al principio de la pandemia se atribuyeron a una influenza atípica), también por la cancelación del Seguro Popular tuvimos aproximadamente 57 millones de de damnificados.

Además de que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México miles de damnificados padecen todos los días por la destrucción del proyecto del Aeropuerto de Texcoco. Sin considerar que todavía no se tiene una cifra exacta de la población damnificada por el Huracán Otis. En estos, como en todos los casos existen consecuencias que no se están alcanzando a dimensionar políticamente, y que serán motivo de un próximo análisis y reflexión. Porque en cada una de esas decisiones por su alto grado de improvisación e irresponsabilidad han tenido graves consecuencias para los ciudadanos.

Aunque algunos pudieran argumentar que los beneficios están reflejados en los subsidios que dan a 20 millones de personas. Sin embargo. ¿Esa es la única responsabilidad que se tiene desde el gobierno? Porque los damnificados por el COVID son millones. Porque los damnificados en el sector agropecuario son millones, y porque los damnificados en el sector Salud por la cancelación del Seguro Popular también son millones de mexicanos.

¿Justifica este pseudo diseño de la 4T la destrucción Institucional que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho al Estado Mexicano?

Evidentemente Andrés Manuel carece de un entendimiento real de la complejidad de la sociedad mexicana y de sus capacidades, y no la sabe convocar. Tiene la convicción de que México es una sociedad en pobreza e ignorante a quien él tiene que decirle que hacer. Porque no la entiende .

En el caso de Dante Delgado, nadie duda de su capacidad política, sin embargo lo que no queda claro y no entendemos es cuál es su juego. Porque si se trata de atender a la estrategia de su amigo Andrés Manuel López Obrador, pues un personaje con el colmillo de Dante no estaría apostando a un Presidente que ya va de salida. Eso sin duda no es su juego. Sin embargo tampoco quiere apostar a perder en el proyecto nacional con el Frente Amplio por México.

Lo que en realidad puede estar tratando Dante Delgado es de incrementar la presencia en votos de Movimiento Ciudadano a través de una tercera vía. Pudiera ser. Así lo apunta la designación de Salomón Chertorivsky a la Jefatura de Gobierno en la CDMX, donde a todas luces es un mejor candidato que el que puedan designar Morena y el FAM, puesto que éste ya fue Secretario de Estado.

El punto está en que si la política es para profesionales, el liderazgo y la óptica de Dante no nos esta mostrando una visión de largo plazo. Con Samuel García improvisa y hace una irresponsable confrontación en términos políticos con el PRI y el PAN, que no lo lleva a ningún lado, y plantea la división de lo que podría ser una oposición ganadora contra la 4T.

Dante piensa qué hay una ciudadanía que él representa. La realidad es que Movimiento Ciudadano esta vinculado a un porcentaje mínimo de ciudadanos, solo hay revisar el número de distritos electorales donde su presencia es del 3% y en cuales de plano no tiene presencia.

Finalmente en el Frente Cívico Nacional están jugando de una manera peligrosa. Porque por una parte convocan a una sociedad sin organización para participar en un proceso electoral, sin embargo no la informan, no la forman y de repente uno empieza a encontrar que ellos no tienen claro ni el que, ni el como, ni el para que van a participar. Porque en el para que, únicamente piensan que es para apoyar la campaña de Xóchitl Gálvez, solo son “xochilovers”. Pero cualquiera que sea profesional de la política sabe que Xóchitl sola no le alcanza para ganar.

Entonces saber el que, y el para que, es una asignatura pendiente, que tendría que ser producto de una discusión política del FCN. Porque no saben el que hacer (aunque parezca trabalenguas). Por supuesto todos quieren que gane Xóchitl Gálvez. ¿Pero como? Porque organización territorial y conocimiento del territorio no lo tienen. ¿Con solo voluntarismo se puede? Obviamente no.

Entonces el para que, el que hacer y los como, les están haciendo falta. Porque insisto, la política es para profesionales. Ya que lo único que van a provocar con la improvisación y las ocurrencias, es un enorme desencantamiento de esa sociedad que al no encontrar espacio en los partidos piensa que lo puede encontrar por esta vía. Sin embargo tampoco va a encontrar a los liderazgos profesionales que la conduzcan.

Al final de todo esto la conclusión es que tenemos Sociedad, tenemos Instituciones, lo que esta haciendo falta son Liderazgos. Porque lo que traemos es una enorme improvisación y la sociedad esta pagando las consecuencias de ello, en los damnificados por múltiples causas, en la escasa calidad de los gobiernos y en los bajos niveles de participación. Quienes están convocando a las organizaciones ciudadanas, desafortunadamente tampoco saben a que los están convocando. Lo que están haciendo es un variopinto al cual no le están ofreciendo ni entendimiento, ni estrategia, ni conducción.

La crisis entonces esta en la debilidad de los liderazgos.

Los tres ejemplos tienen un común denominador; son resultado en gran medida de la improvisación, de un comportamiento político irresponsable y en gran medida de no medir las consecuencias de los hechos en los que están involucrados. Porque aun cuando sean los personajes que mueven la política, están quedado muy cortos frente a una sociedad compleja y dinámica del siglo XXI.

La política no es magia. Sin embargo las soluciones deben ser propuestas por profesionales de la política. En este contexto, en el corto plazo el que hacer para nosotros es formar de ciudadanos a candidatos y a gobernantes.

Y no es pregunta

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ