Ricardo Anaya asegura fuero constitucional; ¿Lo dejarán rendir protesta?

Fue raro ver amanecer al excandidato presidencial Ricardo Anaya en viviendas indígenas de zonas montañosas del país, un lugar antinatura para quien tiene a sus hijos y esposa viviendo en una residencia de Atlanta, Estados Unidos, con torres y pináculos en la fachada que dan apariencia de mini castillo.

Los amaneceres en casas de campesinos muy rápido se hicieron virales desde principios de 2021 como parte del arranque de una campaña del entonces segundo hombre más conocido del país después de AMLO, que contemplaba recorrer mil municipios antes de junio de 2024 para escuchar y vivir los problemas como propios.

“De repente, nunca pensamos que iba a venir don Ricardo, nada más así. Y fue una sorpresa muy agradable, porque se quedó con nosotros”, dice la esposa de un campesino, quien agrega: “Pues platicamos y ya fuimos a ver cómo cosecha uno el maíz, y ya le dijimos: ´así se hace´. Y así anduvimos platicando, cómo aquí, cómo se vive el campo”.

Anaya se desenvolvía después con soltura y buena articulación para dar sus impresiones de lo vivido. Un día se paró en el parque de energía eólica del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para contrastar ese modelo de negocio energético frente al proyecto de Dos Bocas, Tabasco, una refinería inaugurada en 2022 para elaborar gasolinas con restos fósiles del que no se sabe a ciencia cierta cuándo va a empezar la producción.

El excandidato presidencial de la alianza PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, buscaba reforzar la lógica de los debates sostenidos en campaña frente al entonces candidato presidencial de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, que a dos años y medios parecían darle cierta razón por el modo en que AMLO concibe el mundo.

Pero Anaya tuvo que suspender sus recorridos por los municipios pobres del país tras recibir un citatorio para acudir a la FGR a declarar por acusaciones de sobornos sobre la Reforma Energética, que puso al descubierto a los más altos ejecutivos de Odebrecht cabildeando con dinero en efectivo a favor del proyecto.

En medio del caso el exsecretario técnico del Senado, Caraveo Opengo, fue exhibido en un video donde se le ve recibiendo una maleta con fajos de billetes en el interior de una oficina. Se dijo que había pruebas en contra de Ricardo Anaya que lo implicaban en actos de soborno siendo presidente de la Cámara de Diputados, sin que se haya presentado alguna.

En una entrevista no hace mucho, Dante Delgado, líder de MC, quien llevaba una excelente comunicación con el panista --fue su candidato presidencial en 2018-- me reveló que él convenció a Anaya para que se fuera de México antes de que lo metieran en la cárcel. Esto cuando le dije que no había liderazgos políticos relevantes en el país:

“El presidente de la República descabeza a todos los liderazgos en todas partes del país, incluso con mentiras. Lo he dicho antes y lo repito: a Ricardo Anaya lo tienen fuera del país entre otras razones porque yo le dije para qué te quedas. Es una falsedad la que te están levantando, pero no tiene por qué el segundo hombre más conocido de México estar en prisión por soberbia y abuso del poder”.

Anaya dejará el exilio y volverá al Senado a rendir protesta porque su partido, del que fue dirigente nacional, le aseguró una candidatura en el primer lugar de la lista plurinominal. ¿Lo dejará llegar la 4T o le impedirán rendir protesta con el uso de la FGR?

UPPERCUT: Viene una desbandada en el PRI en el Estado de México para desmantelar a los grupos que le dieron fuerza a Ale del Moral en el proceso 2023.

