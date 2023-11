¿Debo embarazarme antes de los 35?

Dicen, se me está agotando el reloj biológico para ser mamá, pero por mucho tiempo no estaba segura de querer serlo. Incluso ahora que me lo estoy tomando en serio, hay momentos en los que lo sigo dudando, porque considero que aún me faltan algunas experiencias por vivir.

Gracias al pensamiento feminista, ahora sabemos que el hecho de ser mujer no implica la obligación de ser mamá, no es algo natural, sino cultural. Según mi percepción y la de algunas mujeres de mi generación, el convertirnos en madre no es algo que demos por sentado, lo percibimos como una libre elección.

Sin embargo, buscando el dato de cuántas mujeres de 30 años y más son madres en México descubrí que el 90 por ciento ya han tenido por lo menos una hija o hijo (ENOE 2017) y tan sólo 8.3 por ciento entre 45 y 54 años no tuvo hijas o hijos. En conclusión, las mujeres que no son madres son una minoría.

Minoría que tiene dudas y prejuicios sobre la maternidad como ¿qué tan cierto es lo del reloj biológico? ¿Un bebé trunca mi crecimiento profesional? Al ser parte de esta población, me di a la tarea de responderme algunas preguntas básicas como: ¿Cuál es la edad fértil de la mujer? Las ciencias médicas indican que es de los 13 hasta los 45 años aproximadamente.

Ahora, la respuesta de si el tiempo se me está agotando está en mí. Todos los organismos son diferentes, hay mujeres que a los 40 lograron ser madres sin mayor problema y otras, más jóvenes tuvieron complicaciones.

Es importante señalar que, el estilo de vida que tuvimos y el que tenemos influye en nuestra fertilidad ¿Has escuchado hablar de la edad metabólica? Se obtiene al medir tu masa y peso corporal así como tu hidratación. Hay mujeres que pueden tener 38 años de edad y tener una edad metabólica de 32. La clave de la juventud está en comer de manera equilibrada, hacer ejercicio, descansar, etc.

Otro punto sobre nuestro organismo que debemos conocer es, nuestra reserva ovárica. Cuando nacemos traemos nuestra cajita de óvulos que nos acompañará toda la vida, la cual, no se renueva, al contrario se va gastando de manera mensual, por ende disminuye con la edad.

Una mujer al nacer tiene de 1 a 2 millones de ovarios, durante la pubertad tenemos entre 300 mil y 500 mil. A los 30 años restan en promedio 120 mil óvulos y a los 35 nos quedan 25 mil. Por tal motivo, entre los 36 y 39 años tienes un 20% de quedar embarazada y a partir de los 40, solo el 5% lo consiguen.

Pero como esto varía de mujer a mujer, lo mejor es hacerte un estudio de sangre para detectar los niveles de la Hormona Antimulleriana y una ecografía vaginal, con esto podrás saber cuántos óvulos te quedan y tomar medidas para preservarlos de manera natural u optar por congelarlos hasta por 10 años, procedimiento que es costoso y doloroso.

Todo lo anterior es por si tienes la ilusión o duda de convertirte en mamá. En conclusión, conoce y cuida a tu cuerpo, segundo, tenemos una máquina natural de hacer bebés que podemos usar sin gastar de manera adicional.

Pero en esta ecuación sobre ser madres o no, más allá de estar al tanto de nuestra reserva ovárica y cuidar de nuestra salud se presentan dilemas adicionales como la falta de una relación estable, el temor a la carga emocional y logística de la maternidad así como la elección de ser madre soltera.

¿Hay algún dilema del que te gustaría compartir? Escríbeme a dulce.galindo@elheraldodemexico.com

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

PAL