¿Usted se siente orgulloso de esta Selección Mexicana?

Si a alguien en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol no le queda claro que a esta Selección Mexicana le hacen falta muchas más cosas que videos de motivación y positivismo absoluto… Entonces, merecen el equipo que tienen y con el que llegarán al Mundial 2026.

Porque es tan fácil como ver los últimos dos partidos del conjunto dirigido por Jaime Lozano, con todo y ganar la eliminatoria de los cuartos de final de la Nations League ante Honduras, para darse cuenta de que las carencias que tiene el equipo, no tienen nada que ver con las críticas, con los malditos medios, y ni siquiera con el mismo trabajo de escritorio que hacen en la Femexfut.

Porque México, esta Selección Mexicana, no hizo nada heroico al clasificarse al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf y a la Copa América. Simplemente compuso el desastre en el que se metió en su visita a Tegucigalpa y lo hizo sufriendo por sus falencias, que son varias; a la ofensiva y a la defensiva.

Lozano tiene mucho que mejorar, porque lo que su equipo ha mostrado en esta serie de eliminación, va más allá del tema de jugar o no con personalidad: Trabajo en centros al área, en encares mano a mano, en tomar perfiles en transición ataque-defensa, cobertura dentro del área y, por supuesto, remate a gol.

No son poca cosa ninguna de estos detalles a trabajar hacia la Copa América, en donde selecciones como Argentina, Uruguay y hasta la maltratada Brasil no te van a perdonar cuando falles.

México estará en la Copa América, pero ese no es el punto, el punto es la pobreza de los conceptos antes citados, y también de personalidad que se mostró por varios momentos en la serie ante Honduras.

¿Pero cómo, si se hizo un partido ante Alemania? Claro que esos juegos ayudan en cuanto a la preparación del equipo que dirige Lozano, pero lo realmente importante son los partidos oficiales, en los que te eliminan o en los que debes mostrar los avances de esas grandes actuaciones, como la que se tuvo en Filadelfia ante los alemanes.

Ah, y otro hecho que no podrán ocultar aunque quieran, y aunque lo metan en 100 mil filtros de “Fact Checking”, es que este partido debió terminarse antes por el grito homofóbico… ¿O será que eso no cuenta? Porque durante el juego contra Honduras en el Azteca se presentó en más de cinco ocasiones el grito de “¡Eh, puto!”, y ni la Concacaf ni el árbitro del partido activaron el protocolo. Claro, no iban a suspender el partido en el que México necesitaba ganar para evitar el fracaso.

Pero eso quizá también quieran que pase desapercibido como las carencias que tiene este equipo; que hagamos como que no sucedió, como a lo largo de estos meses han hecho, como que no hay una crisis y que siguen los problemas en la Selección Mexicana, que ha vuelto a fracasar… Y eso es un hecho “IRREFUTABLE”.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

