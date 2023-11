Señal de buena voluntad hacia el rector

Nos cuentan que en la UNAM se tomaron como un gesto de buena voluntad del presidente López Obrador la asistencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la rendición de protesta de Leonardo Lomelí como rector para el periodo 2023-2027. La presencia de la funcionaria se asumió como una señal del interés que hay en Palacio Nacional por entablar diálogo, tarea que el nuevo líder universitario busca emprender.

Juan Ramón arropa a Lomelí

Por cierto, también el ex rector y ex embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se dio cita en la toma de protesta de Leonardo Lomelí. Incluso se tomó fotos con los ex rectores José Narro, José Sarukhán y Francisco Barnés. Al final, el diplomático celebró que la UNAM es y seguirá siendo un espacio plural.

Boda discreta

Resulta que Jesús María Tarriba, desde ayer, está en la ruta que podría llevarlo a ser el primer caballero de la nación. Y es que se casó con Claudia Sheinbaum, quien es la rival a vencer en la elección presidencial de 2024. Fue una ceremonia privada, discreta y sin ostentación; sólo con familiares y amigos muy cercanos.

Unidad los pone en ventaja

Dio resultados la operación cicatriz en Morena, aplicada por la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y el dirigente nacional, Mario Delgado. Lograron mantener la unidad tras el nombramiento de sus abanderados a nueve gobiernos estatales, por lo que llegan con ventaja respecto a la oposición, que deberá ponerse las pilas si busca ser competitiva.

Se complica oposición en CDMX

Subió de tono la contienda por la candidatura a jefe de Gobierno del Frente Amplio por México. El aspirante del PRI, Adrián Rubalcava, asegura ir arriba en las encuestas, y acusó que “un pequeño grupo” pretende dejarlo fuera por una decisión política. El caso es que en el bloque opositor todavía no hay humo blanco y los ánimos se siguen calentando.

