A mis 30 y sin casa propia

Estoy por cumplir 32 años y no tengo la vida que se supone tendría que tener de acuerdo a los cánones sociales: casa propia, perro, hijos, viajar por el mundo, un super puesto de trabajo…

La lista es interminable, pero hoy quiero hablarles del primer dilema que tengo, ¿es malo que esté rentando y que no tenga planes de comprar una casa?

Para responder esta pregunta recurrí a YouTube y Google donde encontré información valiosa que me lleva a comprender que no me he comprado una casa no porque no quiera sino porque no me alcaza para la que me gusta, ya que implica destinar casi el 70% de mi sueldo quedándome sin nada para vivir.

Quizá me alcanza para una casa o depa en las orillas de la ciudad bajo condiciones que no se adaptan a mi estilo de vida. Trabajo en la CDMX en donde es fácil desplazarse para ir al super, al mercado, al cine, al GYM. Tener estas comodidades permite optimizar el tiempo y tener una vida más productiva.

Cada vez que junto a mi pareja nos planteamos la opción de comprar una casa, evaluamos todas estas opciones y nos damos cuenta que vamos a terminar perdiendo tiempo y comodidades a cambio de un mínimo ahorro.

Otra cosa que he comprendido es que mi generación tiene menos poder adquisitivo que las anteriores, claro, tenemos un mejor salario mínimo, pero ahora todo es más caro. Ejemplo, para estrenar un departamento nuevo y moderno en Tlatelolco en los 70 necesitabas un enganche de 8 mil 500 pesos y una mensualidad de mil 584 pesos. En la actualidad una vivienda nueva en la CDMX requiere entre 200 mil y 440 mil de enganche y cubrir mensualidades de 30 mil pesos.

Preguntando a un compa de mi generación ¿por qué aún no se compraba una vivienda propia si ya tenía el crédito bancario para hacerlo? Me respondió que los intereses son muy elevados, lo cual, no es rentable y tampoco quiere seguir la línea familiar de comprar un terreno e irlo construyendo poco a poco ni comprar un espacio céntrico y viejo.

Su plan es el siguiente: seguir rentando por unos 6 o 7 años más, reunir un capital de unos 600 mil pesos meterlo a cetes o super tazas y obtener un interés mensual de entre 6 mil y 7 mil pesos, cantidad que puede invertir en bienes y raíces. Lo que es importante para él es no perder el capital reunido sino hacerlo crecer.

Suena interesante, lo único que debemos cuidar, tomando en cuenta los consejos financieros es invertir en una renta solo el 30% del sueldo. Continuando con mi investigación también me encontré con la teoría del Price to rent ratio que puede servirnos para tomar una decisión sobre comprar o rentar. Consiste en dividir el precio de venta del inmueble que te interesa entre lo que te costaría un año de renta. Si el resultado es menor a 15 aprovecha y compra. Mayor a 20 es más conveniente rentar que comprar. Si está entre 16 y 19 tendrás que evaluar otros aspectos como si se ajusta a tu estilo de vida, el tiempo de vida del bien, la ubicación, etc.

¿Cuál es tu plan? Rentar toda la vida porque eres un alma libre y te aburres de los espacios pronto, endeudarte con el banco o Infonavit o posponer la compra de tu casa para darle espacio al cumplimiento de otras metas.

El mío es entender que tener una vivienda propia es importante, pero no es lo único que aspiro conseguir, así que de momento puedo ahorrar o invertir cierto porcentaje de mis ingresos para dar ese paso en el futuro.

PAL