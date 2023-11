Belleza dormida

Siempre he dicho que todo regresa. Las siluetas de cada década, el estilo y colores de temporada, los accesorios que pasaron de moda. Guarda todo. Atesoro cuando me regalan algo que usaron mis abuelas, o que mi mamá usó en su juventud, me encanta darle otra vida y sentir una prenda con historia.

Este año se ha anunciado el tema para la MET Gala 2024, se celebrará el 6 de mayo próximo, la tradición dicta que se lleve a cabo el primer lunes de mayo, cosa que sucede desde 2005 con excepción del año pandémico. Pero lo que más me ha ilusionado es el tema: Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Podría ser confuso, puesto que cualquiera se puede ir con la finta del clásico de Disney, pero en realidad esta edición está dedicada a la fragilidad de la moda, y como han declarado los organizadores, a la naturaleza. ¿A qué se refieren con esto?

El museo Metropolitano de Nueva York se prepara para exponer más de 50 piezas que expertos en moda curaron de los archivos históricos, que son sumamente delicados y frágiles como para que los lleve alguien puesto, incluso algunos no se pueden montar en maniquíes, por lo que se exhibirán en vitrinas pero con un toque tecnológico cobrarán vida, o eso es lo que promete esta experiencia inmersiva.

También la naturaleza será la protagonista del magno evento, aunque el tema se deja a la interpretación de los invitados, se especula que veremos muchas texturas naturales, flores, estampados botánicos, y quizás animal print. Aquí lo majestuoso es encontrar la creatividad, y como espectador admirar la reinterpretación de las celebridades.

En su Instagram el MET ha escrito que en el momento que las piezas entran al archivo NO pueden volver a usarse en el cuerpo de un ser humano. Por lo que será sumamente interesante ver la selección de las celebridades para la alfombra roja y seguramente veremos resurgir de las cenizas diseños que no veíamos en años.

Los organizadores han adelantado: “Lo que una vez fue parte vital de la experiencia vivida de una persona es ahora una obra de arte inmóvil que ya no se puede usar ni escuchar, tocar u oler. La exposición se esfuerza por reanimar estas obras de arte despertando sus capacidades sensoriales". Una celebración que promete ser histórica, con tributos a las grandes casas de moda y a los diseñadores que han dejado este mundo.

Las piezas que usamos hoy en día, tienen detrás mucha historia. Hay miles de museos en el mundo que dedican su acervo a las piezas que usaron las primeras civilizaciones, las joyas que lucieron monarcas o los primeros zapatos que se pusieron los seres humanos. Conocer de moda implica darse un clavado en donde empezó todo, y que muchas veces sirve de inspiración para las nuevas generaciones.

POR BEGOÑA COSÍO

COLABORADORA

@BEGOCOSIO

