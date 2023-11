La definición de Ebrard

OCURRIÓ, COMO EN muchos otros estados que visitó, el 29 de junio de 2023 en Tlaxcala.

Marcelo Ebrard llegó al salón principal de un modesto hotel del centro de esa ciudad de mal humor, con aires presidenciales, rodeado por elementos de su seguridad que evitaban que la gente se le acercara.

El encuentro con los medios transcurrió como siempre: respuestas con un tono arrogante y seguro de que ganaría la encuesta para convertirse en candidato presidencial de Morena, lo que nunca se materializó.

En el intercambio de preguntas y respuestas surgió una, improvisada, proveniente de un reportero tlaxcalteca.

“Y si no ganas Marcelo, ¿te vas a sumar a las mentiras o te vas a ir por la tercera vía?”, sorprendió el informador.

En un intento de esconder su enojo tras una sonrisa, Marcelo respondió: “Eso siempre me lo mandan preguntar”.

“Eso te lo pregunto yo nada más”, se defendió el reportero.

“Esa me faltaba, la de la Línea 12 y ésta”, ironizó el aspirante.

“Eso te lo pregunto yo, de la revista Liderazgo de Tlaxcala, no tengo patrocinio”, dijo con firmeza el periodista.

“Siempre he sido leal al movimiento, esa pregunta me parece francamente fuera de lugar. Yo no estoy pensando o buscando qué, son veintitantos años”, insistió irritado.

¿Te sumarás entonces?, interrumpió otro reportero desde el fondo de la sala.

“Te lo estoy contestando. Lo que estoy diciendo es si la encuesta que vamos a llevar a cabo nos favorece, pues van a tener que sumarse, y si no nos favorece, pues tendremos que apoyar lo que resulte”, finalizó un molesto Ebrard que no se cansó de repetir estos argumentos en todo su camino por México.

Tras su fracaso en la interna de su partido, Ebrard perdió trascendencia y, por más que ha buscado generar expectativa, la decisión que anuncie esta mañana ya no tendrá el mismo efecto.

Si se mantiene en Morena, habrá sucumbido a las amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si se va a Movimiento Ciudadano, el de Dante Delgado, será en calidad de espectador.

Y si decide crear su propia corriente dentro o fuera del obradorismo, será un movimiento pequeño y sin estructura porque la mayoría de sus seguidores le dieron la espalda y decidieron tomar otros rumbos.

Queda claro que Marcelo no supo digerir una derrota que estaba cantada meses antes de la elección interna, que le faltó cálculo político para negociar con Claudia Sheinbaum y que, cual sea su definición, habrá perdido ya el peso que hasta hace poco podía presumir.

EL ARRANQUE DE operaciones de Mexicana de Aviación será, al menos, con un equipo rentado a otra aerolínea, pues no fue posible encontrar en el mercado un arrendador del Boeing 737-800, como fue la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La aeronave, que fue pintada con los colores de la nueva Mexicana de Aviación, es un Embraer 145 de 50 asientos que formaba parte de la flota de la línea regional TAR, que dirige Ricardo Bastón y que es propiedad de Miguel Franco. El mecanismo de renta húmeda o wet lease, permite que una aerolínea le rente a otra un avión, e incluso tripulaciones para realizar vuelos. Esta figura es utilizada en el mundo desde hace muchos años. Aquí Aeroméxico, que comanda Andrés Conesa, y Aeromar, la de Zvi Katz, lo hicieron para atender la ruta del Golfo. La buena noticia es que estas aeronaves podrían generarle mejor rentabilidad a la empresa del Ejército, pues de haber iniciado con aviones más grandes el factor de ocupación hubiera sido muy bajo. Otra ventaja es que el avión de TAR cuenta con el certificado de operador aéreo (AOC) y seguridad operacional, que como le reportamos hace unos días, iba a frenar cualquier trato con un fabricante o arrendador. La mala es que difícilmente sabremos cuánto pagará Mexicana a TAR por la renta mensual del avión, si se agregarán más equipos en el corto plazo y cuándo será la fecha para iniciar la comercialización de boletos.

EN EL MARCO del encuentro esta semana entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el estadounidense Joe Biden, en San Francisco, hay un conflicto que se buscará poner en la mesa de las dos delegaciones. Se trata de los terrenos de la cantera Calica, propiedad de Vulcan Materials, que pretenden ser declarados como área natural protegida mediante un decreto presidencial, en caso de no alcanzar un acuerdo con la compañía que preside Tom Hill. Pocos recuerdan que el entonces secretario de gobernación, Adán Augusto López, había logrado un acuerdo con la empresa en abril de 2022. Sin embargo se vino abajo cuando los intereses turísticos de la zona presionaron al inquilino de Palacio Nacional y a sus asesores para el cierre de las instalaciones, debido al plan que existía para convertir los terrenos en un proyecto ecoturístico cuyo uno de sus beneficiarios sería Daniel Chávez, el dueño de Vidanta, asesor especial del Tren Maya y distinguido miembro del Consejo Asesor Empresarial del Presidente. La jugada para resultar favorecidos parecía clara. La clausura del negocio obligaría a la empresa a desistirse del arbitraje internacional, ceder los terrenos y también la terminal marítima privada de Punta Venado. Pero Vulcan no cedió ante las presiones y mantuvo el litigio internacional e incluso podría comenzar uno adicional, esta vez en el marco del T-MEC, si el gobierno de México declara los predios en área natural protegida.

MIENTRAS AL DIRECTOR del IMSS, Zoé Robledo, se le siguen acumulando los fierros en la lumbre, ahora con el riesgo de brotes de epidemias en Acapulco tras la devastación de Otis, sus subordinados siguen haciendo de las suyas, pues “no hay quién los vigile”. Tal es el caso del biomédico Adrián Méndez, Coordinador de Programas Médicos de la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos del IMSS. Colaboradores refieren que cuenta con antecedentes de supuestos actos de corrupción desde que estaba en la UMAE Magdalena de las Salinas, y que ahora se ha encargado de “buscar” a ciertas empresas para cobrarles el famoso “diezmo” en las licitaciones que ha llevado a cabo el Seguro Social a Vensi Servicios Integrales e Impulso Mexicano, de Rodrigo y Mario Villafaña, con la amenaza de que si no hay cooperación, el biomédico se encargará de que no vuelvan a ganar ninguna licitación de servicios integrales, toda vez que dice tener el apoyo de su jefe, Nemesio Ponce. Méndez tiene a sus favoritas: Reliable de México, JYS Soluciones y Brainwave, de Julio Uribe, de quien ha ganado varios concursos, a pesar de no cumplir con los requisitos.

EXITUS CREDIT, la empresa de Elías Rahmane dedicada al micro crédito adquirió 100% del capital accionario de Financiera Contigo, firma especializada en el crédito grupal solidario con 13 años de existencia y presencia en todo el país a través de una red de cien sucursales y mil 300 colaboradores.

