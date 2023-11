Guerrero, los olvidados de la 4T

Un claro mensaje de respaldo envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a uno que otro quejoso con su asistencia al segundo informe de gobierno de Marina del Pilar Ávila. Y es que se cuentan con los dedos de una mano las ocasiones en que el habitante de Palacio Nacional ha asistido a lo largo de cinco años a informes similares.

Esto se da luego de un polémico comentario enviado por Jaime Bonilla contra la gober; don Jaime seguramente quedó perplejo con el mensaje del presidente, quien aseguró que no acostumbro a participar en los informes de los gobernadores, pero el de Marina fue una excepción. “Lo hago para dejar de manifiesto que Marina del Pilar no está sola, tiene todo el apoyo, todo el respaldo del gobierno que represento”; como diría el clásico, tenga para que aprenda.

De paso, durante su informe Marina del Pilar anunció el impulso a medidas medio-ambientales con el programa Respira, el inicio de grandes obras de infraestructura vial e hidráulica, así como la apertura a grandes inversiones internacionales para mejor desarrollo económico.

*La energía eléctrica, el servicio de agua, recolección de basura e internet siguen sin ser restablecidos en las áreas más pobres y rezagadas de Acapulco y Coyuca de Benítez, pero el Gobierno Federal ya declaró el fin de la emergencia en la zona devastada por el huracán Otis, a 16 días del fenómeno meteorológico que acabó con la esperanza y la economía de un millón de mexicanos de Guerrero. Las grandes ausentes, Laura Velázquez Alzúa, la titular de Protección Civil, Evelyn Salgado, gobernadora del estado y Abelina López Rodríguez, presidenta municipal que eso sí, se ha ocupado de postear fotografías comiendo y bebiendo a sus anchas. ¿Será que en los tres niveles de gobierno apuestan a que sean los civiles quienes seguirán enviando ayuda a los afectados?

*La buena noticia es que la Junta de Gobierno de la UNAM logró elegir sin sobresaltos ni estridencias a un nuevo rector no emanado de las facultades de Medicina ni de Derecho aunque, lo más importante, es que NO se trata de un personaje ligado al oficialismo de la 4t ni al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes se les quemaban las habas por intervenir en el proceso y hacerse de una más de las grandes instituciones aún autónomas del país. Se trata del economista y doctor en Historia, Leonardo Lomelí Vanegas, profesor universitario desde 1994, director de la Facultad de Economía, Secretario General de la institución al lado de Enrique Graue, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con amplios méritos y es cercano a investigadores como Ciro Murayama y personajes de la talla de José Woldenberg y Lorenzo Córdova.

Lo interesante del nuevo rector, que a partir del próximo viernes 17 de este mes estará al frente de la Universidad Nacional para el período 2023-2027, es que ha ofrecido continuidad pero con cambios particularmente en el área del bachillerato, comprometido con la gratuidad de la educación superior, defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo, abierto al diálogo con el gobierno federal.

En sus primeras declaraciones sobre el tema de la ministra Yasmín Esquivel, el nuevo rector aseguró que la UNAM continuará con los procedimientos iniciados por la institución en cuanto concluyan los procesos que están en manos del Poder Judicial. Parece que Esquivel Mossa no tendrá un cómplice en Ciudad Universitaria.

*Para los que preguntan por Marcelo Ebrard y su destino político, el ex canciller no se inscribió ayer como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Dice su equipo de prensa que no hay comentarios.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

EEZ