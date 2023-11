Afinan baraja guinda para estados

Fenomenal embrollo provocó la cuota de género a las candidaturas de Morena a gobiernos estatales. El arroz está a punto de cocimiento. Me informan: hasta el lunes, estaban seguras Rocío Nahle, para Veracruz; Clara González, para Morelos; Sasil de León, Chiapas. Los hombres son Alejandro Armenta, Puebla; Omar García Harfuch, Ciudad de México; Joaquín Huacho Díaz, Yucatán; y Javier May, Tabasco. Todo ellos, llevarían el mayor número de votos a la elección presidencial en favor de Claudia Sheinbaum. Así, serían mujeres: Antares Vázquez, en Guanajuato, y Claudia Delgadillo, en Jalisco. Si no hay convulsiones, esta es la baraja que presentará Mario Delgado el viernes 10 de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO: Radicales de izquierda venezolana y cubana, quisieron bajar al nieto del general Marcelino García Barragán, Omar García Harfuch, de la contienda. Sin embargo, Claudia Sheinbaum se impuso. Negoció con esos grupos, algunas posiciones legislativas. Omar, llevaría el mayor número de votos a Morena. Así, todos contentos.

CAMPECHE: Policías orquestaron un “golpe” al Congreso local al correr al líder de la Jucopo, Alejandro Gómez Cazarín. Atrás está la gobernadora Layda Sansores y sus testaferros, Armando Toledo, secretario de Gobierno, y el líder local de Morena, Erick Reyes. Layda ordenó imponer a su incondicional Antonio Jiménez, quien no logra mayoría de los diputados.

NUEVO LEÓN: Regio torbellino de pasiones. La entidad tiene dos gobernadores y medio. Tras la solicitud de licencia del gobernador Samuel García Sepúlveda, para pelear, desde el 2 de diciembre, la Presidencia (que obviamente perderá), el Congreso local designó y tomó protesta del sustituto, Arturo Salinas, presidente del TJE. Pero Samuel quería dejar por seis meses a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, lo que no ocurrió. Lo que es evidente, es que tiene mucho que perder y es seguro que reculará.

ZACATECAS: Grupos morenistas de Rubén Flores Márquez, quieren nulificar la reelección de los 24 alcaldes de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Poco le importa poner en riesgo la unidad morenista de la entidad que gobierna David Monreal. Impulsa, por ejemplo, a Ulises Mejía, ex alcalde de la capital, y nulifica al actual Jorge Miranda. En la pelea, reparten hasta toallazos.

ESTADO DE MÉXICO: Y luego se quejan las bases de Morena. Encabezados por Eruviel Ávila, migran al Partido Verde, Indalecio Ríos, dos veces presidente municipal de Ecatepec, y Ernesto Martínez Rojas, secretario de Finanzas del exgobernador. Con ellos, arribaron muchos priistas eruvielistas, que fueron recibidos como los hijos pródigos por el líder vede estatal, Pepito Couttolenc. Todos están bajo la promesa de tener posiciones legislativas en el Congreso local y federal. Tienen preferencia en la alianza oficialista, sobre morenistas. Así reciben a los traidores.

SINALOA: El desastre administrativo del gobernador Rubén Rocha Moya es indescriptible. Hay dependencias que desde hace tres años no les revisan las cuentas. El programa especial de compra de medio millón de toneladas de maíz blanco y el programa Sebides (Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa), será revisado por la auditora Emma Félix. Adelantan los auditores que sospechan de varios desvíos multimillonarios.

