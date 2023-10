Las elecciones estatales para gobernador en 2024: Guanajuato y Morelos

La función de gobernador en nuestro sistema constitucional es clave para un ejercicio pleno del federalismo. Cuando esta función se distorsiona, ya sea porque el gobierno estatal se rinde al poder federal o bien porque se independiza y trata de crear un feudo, la ciudadanía es quien termina por pagar los platos rotos. Si se rinde generalmente los recursos públicos federales llegarán a través de la burocracia federal que está más alejada de la realidad local. Si se crea un feudo, los recursos federales llegarán a cuenta gotas y se tendrá que hacer frente a la problemática solo con los recursos generados a nivel estatal. Esta reflexión viene a colación porque nuevamente quiero resaltar lo importante de las elecciones para gobernador en tiempos del renacimiento del presidencialismo mexicano donde se confunden las funciones de los niveles de gobierno por la fortaleza del ejecutivo federal.

He analizado ya las elecciones en Chiapas, Ciudad de México y Jalisco, está semana lo haré respecto a los estados de Guanajuato y Morelos. Empezando con Guanajuato, fortaleza del PAN desde que Vicente Fox ganó la gubernatura pero que por primera vez se ve en riesgo ante el clima de descomposición social que vive la entidad. De parte del Frente opositor ya está asignada la candidatura para Acción Nacional quien tiene cuadros de sobra para contender por la gubernatura. En primer lugar y la favorita para hacerse de la misma es Libia Denisse Garcia Muñoz-Ledo actual Secretaria de Desarrollo Social; también contenderán la presidenta Municipal de León Alejandra Gutierrez Campos, quien creció políticamente a raíz de su encargo en la ciudad más importante del Estado; completa la terna de mujeres la senadora Alejandra Reynoso; por último, por el peso de su apellido todavía tendrían otra carta en José Luis Romero Hicks.

Para sorpresa de muchos, el desgaste del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, le ha permitido al ex gobernador Miguel Marquez Márquez seguir teniendo un considerable poder político no solo al interior de su partido, sino en toda la entidad. Miguel Marquez y el propio gobernador parecen ya haber cargado los dados por la joven abogada leonesa Libia Denisse que después de ser diputada local en dos ocasiones, en el 2021 la llevan a la Secretaria de Gobierno y de ahí la mandan a un puesto de mas contacto popular y menos desgastante como lo es la Secretaria de Desarrollo Social y Humano. Una cara fresca ante un escenario complejo política, social y electoralmente. El Frente ya tiene candidata.

Por el lado de Morena se perfilan Ricardo Sheffield, la senadora Antares Vazquez, Martha Lucia Micher y la sorpresa fue la ex alcaldesa de León Barbara Botello quien también fue diputada federal del PRI. Lo cierto es que la ex alcaldesa no tiene posibilidades y seguramente aparecerá postulada por Morena para otro cargo público. La senadora Malú Micher, cercanísima a Marcelo Ebrard, parece no tener posibilidades reales en la encuesta y no como algunos sostienen que es por su cercanía con el ex canciller lo que la descalifica. La senadora Antares Vazquez que hace seis años fue sustituida de la candidatura a gobernadora a pesar de haber crecido sobre todo en la base morenista tampoco tiene posibilidades reales. Todo parece indicar que Morena postulará al titular de la Profeco, quien sustituyó a la hoy senadora Vázquez con buenos resultados para la Coalición en 2018. Hubo momentos difíciles en la presente administración para Ricardo Sheffield quien tuvo la habilidad de no caer de la gracia presidencial a pesar de algunos asuntos espinosos que llevaron a la intervención directa del ex titular de la Segob, Adán Augusto Lopez. Otra duda es el asunto de la paridad de género que sería lo único que podría quitar la candidatura al también ex panista y ex alcalde de León. No es una quimera que Morena se pueda anotar un triunfo histórico ante las candidaturas que enfrentarán en las urnas a Libya Denisse por el PAN y a Sheffield por Morena.

Por lo que respecta a Morelos, que hace algunos años hubiera sido imposible un escenario competitivo, es uno de esos estados donde se cobrará la factura a la Coalición de Morena. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco lleno de ignorancia, de corrupción, de nepotismo, de violencia por decir lo menos, apunta una derrota si no se procesan las candidaturas de manera correcta. Por Morena, el lógico candidato es el sacrificado hace seis años Rabindranath Salazar, no hay duda que ganará en la encuesta. Lo único que desbarrancaría sus aspiraciones sería el tema de género. De mujeres, Margarita Sarabia ex directora de Lotería Nacional, y ex Secretaria de Turismo de la entidad, parece ser la preferida, pero también la adecuada porque su candidatura no polariza. No debe descartarse a la senadora Lucia “Lucy” Meza, quien es una política cuautlense de larga experiencia y con posicionamiento estatal verdadero. También competirá la diputada local re-electa y líder del PT en la entidad, Tanya Valentía quien podría ser una sorpresa pues ha caminado todo el estado y su partido debe impulsarla muy fuerte. Otro que podría dar la sorpresa es el diputado local y ex Alcalde de Yautepec Agustin Alonso, si logra Nueva Alianza meterlo a la encuesta. El diputado Alonso, además de tener una larga trayectoria familiar en la izquierda, tiene a su favor la animadversión de Cuauhtémoc Blanco, quien le ha dado notoriedad ante las valientes posiciones políticas del diputado.

De los candidatos del gobernador, Sandra Anaya, —con solo tres años en la actividad política cuando fue candidata a síndica en Cuernavaca y perdió—, empresaria restaurantera que Blanco nombre después secretaria de Administración. Víctor Mercado, un funcionario del transporte en administraciones panistas, perredistas y ahora con el ex futbolista. Venido a próspero empresario a raíz de su función pública, para posicionar su imagen ha hecho un gasto impresionante en publicidad. El Wero, como se le conoce, hoy está en la 4T, pero hace seis años apoyó a Blanco para la gubernatura y a Ricardo Anaya para la Presidencia. Ambos, Anaya y Mercado, creen que el gobernador tendrá derecho de tanto y que podrá en una negociación directa beneficiar a cualquiera de los dos, sin pasar por el ácido de las encuestas.

Por el lado del Frente opositor sólo hay dos cuadros reales o la posibilidad de algún precandidato que no obtenga la candidatura de la coalición encabezada por Morena. Asignada la candidatura al PRI, el único cuadro con posibilidades reales de competir es el senador Ángel García Yáñez. Político del oriente del estado fue diputado local y federal y ha construido por seis años su candidatura. Parece en estos momentos estar mejor posicionada el Presidente Municipal de Cuernavaca el abogado José Luis Uriostegui Salgado postulado por el PAN, pero con antecedentes de independiente y también ex perredista. Persona seria y profesional que le ha tocado librar un ayuntamiento desfalcando por las últimas dos administraciones, una de ella la de Blanco Bravo.

Difícil en escenarios tan llenos de variantes, pero si la justicia se impone y se eligen a los más competitivos los candidatos tendrían que ser por Morena Rabindranath Salazar y por el Frente, José Luis Uriostegui. El otro escenario muy factible es Margarita Sarabia por Morena contra el senador hoy en el PRI, Ángel Garcia. Pero en Morelos todo puede pasar, hasta que gane la elección constitucional el Frente opositor si no hay un procesamiento adecuado de todas las candidaturas de la Coalición de Morena-PES-PT-Verde. Pero sobre todo “todo puede pasar” si se imponen los berrinches de un gobernador acomplejado.

POR HUGO ERIC FLORES

PRESIDENTE DEL PES MORELOS

@HUGOERICFLORES

PAL