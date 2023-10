La reunión

El Diálogo Bilateral de Alto Nivel entre nuestro país y Estados Unidos (EU) está citado para tratar los temas de migración, narcotráfico y seguridad. Para dar buenos resultados debería significar un cambio en las estrategias de ambas naciones para prevenir el consumo de drogas que tantas muertes ha ocasionado en todo el mundo, especialmente ahora en EU con el consumo del fentanilo.

El principal objetivo de esta reunión debería ser reducir y especialmente prevenir la demanda de drogas en niños y jóvenes y los problemas de salud psicosocial y de seguridad pública que ocasionan estas sustancias. Me temo que poco de esto se va a lograr, ni en un país ni en otro.

De acuerdo con numerosas investigaciones el consumo de drogas ilícitas en nuestro vecino del norte producirá cerca de 107 mil muertes en este año y más de 60 mil en nuestro territorio. Las drogas de diseño son la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Después del alcohol, las nuevas drogas, más adictivas y de mayor impacto entre los chavitos, son los opioides sintéticos como el temido fentanilo y las llamadas nuevas drogas psicodélicas, como la cocaína rosa o el 2C-B, entre otras. Cada día se añaden a estas sustancias drogas emergentes aún poco conocidas, pero ciertamente más potentes. Estas sustancias son fáciles de encontrar y están “revolucionando” el mercado de las drogas en todo el mundo.

Según el Informe Mundial de la ONU de 2023 sobre las Drogas, se estima que cerca de 13 y medio millones de personas en el mundo están consumiendo alguna de estas sustancias. El problema es muy serio. De acuerdo con esta investigación la población juvenil es la más afectada por su consumo y por los trastornos derivados de él.

Poco se habla en México de la importancia de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y sobre todo de la investigación científica que debería hacerse sobre el consumo de drogas. Las estrategias que hasta ahora se han puesto en marcha para desalentar este consumo resultan ineficientes e insuficientes, no tienen un diseño adecuado para cumplir el objetivo que es impactar a los niños y jóvenes y ni siquiera han sido evaluados en cuanto al cumplimiento de sus metas. Los expertos en este tema no han sido suficientemente consultados, se han echado a andar estos programas y no tenemos ni idea de qué tanto han funcionado. La realidad es que no se han llevado a cabo evaluaciones de la eficacia de estas campañas y de su penetración en el segmento al que van dirigidas: niños y jóvenes.

Una propuesta que no se apoya en la investigación científica o en la experiencia social, ni se nutre de la opinión de los especialistas de México y el mundo para su implementación, que tampoco capacita o informa a los padres y madres en el manejo de estas adicciones, dudo mucho que pueda ser eficiente. En EU no han podido con este problema, me temo que en México, tampoco.

¿Servirá para algo esta reunión?

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TEREVALEMX

EEZ