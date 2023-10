Han pasado 9 años desde la tragedia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 9 años de incertidumbre, de búsqueda y de deuda.

No hace falta dar contexto de este caso que reflejó varias realidades no habladas de nuestro país. Primero, de la inseguridad y corrupción que existe en nuestro país y que no es lejano ni tiene límites reales. Ayotzinapa nos estremeció por la tragedia que representa, pero también porque dejó en claro que la violencia no estaba tan lejos de lo que parecía.

Era insólito, 43 maestros desaparecieron, sin saber su paradero, sin tener un control, sin saber su última ubicación ni poder dar respuestas, pero con esto, también había mucho dolor por parte de sus familias. He tenido la fortuna de platicar con algunas de las madres buscadoras de este, y otros casos, que he encontrado en el camino y el dolor de la incertidumbre es un trago tan amargo que creo que es difícil pensar.

Algo que me asombra y me estremece es ver a las madres -y padres- buscar a sus hijos, sin importar los años, sin importar los pronósticos o sin importar las limitaciones reales y legales que existen; alguna vez mi mamá me dijo “las madres siempre buscan.”

No soy madre aún, pero entiendo la prioridad y necesidad de respuestas; lo que creo que no podemos ni llegar a sentir es el sufrimiento y el verdadero calvario que esto representa.

“Hasta encontrarlos” es una frase que conlleva diversos significados, el más literal es a ellos, como sea, pero encontrarles; pero también el encontrar la verdad, encontrar la paz -si es que eso es posible- pero la tranquilidad puede llegar con la claridad y con las respuestas, con la no re victimización y con la verdad.

El Estado le debe respuesta de la tragedia de Ayotzinapa a toda una sociedad mexicana pero específicamente a las familias, que sin importar los años, buscarán hasta encontrarlos.

POR DIANA MURRIETA

PRESIDENTA Y FUNDADORA DE NOSOTRAS PARA ELLAS, A.C.

@DIANAMURRIETAM

DIANA.MURRIETA@NOSOTRASPARAELLAS.ORG

