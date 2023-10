A la mesa. Diseño contemporáneo y arte popular

Este mes he viajado dos veces a Uruapan, Michoacán y me encantó la experiencia. La primera visita la hice como invitada de prensa de la fundación Javier Marín para asistir a la inauguración de la exposición que da nombre a este relato, en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro. El edificio es una fábrica textil que fue rescatada por Javier Marín y su fundación para convertirlo en un centro cultural y rescatar las máquinas y telares artesanales para fabricar los textiles que ahí se venden. Este es un lugar espectacular porque la generosidad de sus espacios nos dan una dimensión distinta a la acostumbrada; uno se siente pequeño pero cobijado porque el entorno es cálido y agradable, muy bonito en realidad así que ya nomás por esta experiencia vale la pena visitarlo.

Al entrar a la sala principal se podía ver a lo lejos algo grande e iluminado pero difícil de distinguir por el tamaño del cuarto. En medio de un salón inmenso de piso y techo de madera, sostenido por decenas de columnas también de madera se había dispuesto una mesa ovalada. Al acercarme pude ver algunos jarrones de colección, vasijas contemporáneas y antiguas, algunos objetos de distintas colecciones y demás cosas interesantes.

El tema es uno de mis favoritos porque me encanta comer y cocinar. Además amo los objetos para preparar los alimentos y sentarse a compartir lo cocinado, es decir las canastas de pan, las carpetas bordadas, las telas de los manteles, los molcajetes, servilletas y demás cosas que se les pueda ocurrir. Me gustó mucho la manera de resolver algo tan complicado como la exhibición de más de 100 piezas realizadas por la misma cantidad de artistas, que son tantos que no puedo mencionarlos a todos, así que prefiero que ustedes entren a la página para conocerlos porque no quisiera omitir a ninguno.

Al día siguiente, en el patio de la fábrica estaban cocinando desde temprano algunas cocineras tradicionales que fueron invitadas para ofrecer la comida, que estaba espectacular, así que la gente de Uruapan, los artistas y los invitados a la expo nos pudimos reunir a platicar, a reencontrarnos y a comer las mejores tortillas posibles, tamales deliciosos, atapakuas, atoles, caldos y demás delicias michoacanas. Fue un momento muy feliz y entrañable para mí, porque también era mi cumpleaños y lo pude celebrar con todo eso tan bonito y tan rico, rodeada de gente linda que hacía tiempo no veía. Cada año tengo el enorme deseo de pasar el día de mi onomástico lo mejor posible y a veces se me frustra, como casi sucede esta vez, pero me salvó la fábrica de Javier, la comida y los amigos entrañables.

Me parece que Uruapan salió ganando con este proyecto cultural porque con los tiempos que corren necesitamos mucho del arte en lugares así, por eso los que pasen por Michoacán o estén cerca de Uruapan no duden en visitar “A la mesa. Diseño contemporáneo y arte popular”, curada por Ana Elena Mallet en su parte contemporánea. El restaurador Alfredo Marín curó la parte tradicional con una selección de la colección de Fomento cultural City Banamex, así como objetos de colecciones privadas con 45 maestros artesanos. El diseño museográfico de la muestra estuvo a cargo del artista Javier Marín y la organización y coordinación fue de la Fundación Javier Marín y del Centro Cultural Fábrica de San Pedro.

Del segundo viaje y del por qué les platico en breve, porque vi muchas cosas geniales que los michoacanos preparan para la noche de muertos. Por lo pronto recomiendo la visita a esta muestra que es en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro ubicado en Miguel Treviño 100, Colonia Centro, 60000, Uruapan, Michoacán. La entrada es gratuita y abre de jueves a domingo de 12:00 a 19:00 hrs.

POR: JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

