Hamas-Hezbolá vs. Pueblos de Israel y Palestina

Cuando Agar y su hijo se fueron de la familia de Abraham y Sara, quienes originalmente no habían creído a Jehová que en su ancianidad podría concebir al hijo de la promesa, cuenta la historia bíblica que surgieron dos culturas: la hebrea con la descendencia de Isaac, hijo de Sara y la árabe con la descendía de Ismael hijo de Agar. Después esas culturas darían paso a dos religiones la Judía y el Islam. Pensar en el conflicto Arabe-Israelí, que ha perdurado por siglos y no logra tener fin, es concluir que los seres humanos por intereses políticos y usando nuestras ideas religiosas no tenemos la capacidad de saber vivir en paz.

Estamos al borde de una guerra regional en Medio Oriente que impactará a todo el mundo. De manera sorpresiva terroristas que no buscan reivindicar la creación del estado palestino sino crear un caos social y político con componente religioso, atacaron a población civil de Israel violando todos los acuerdos de paz signados para la co-habitación en la región.

Además de las decenas de kibutz atacados, llama la atención que un concierto de jóvenes donde convivían israelíes y palestinos fue otro de los objetivos de los terroristas. Los jóvenes demostraban que están por encima de religiones y conflictos históricos, ellos están por la música y la convivencia, decenas fueron asesinados y muchos más tomados como rehenes, entre ellos, dos mexicanos. El mensaje de Hamas está mandado, quieren que la cultura del odio religioso permanezca en Medio Oriente.

Para quien no conoce la historia, el verdadero problema en la región es la disputa territorial milenaria donde ambas partes se reclaman el derecho sobre la misma tierra, ambos palestinos e israelíes, tienen conexiones culturales, históricas y religiosas. Principalmente Jerusalem, que tiene un inmenso significado para judíos y musulmanes e incluso para los cristianos, es la ciudad joya de la corona y será siempre punto central en el conflicto.

El plan de 1947 de Naciones Unidas para solucionar este conflicto partió Palestina en dos territorios, uno árabe y otro israelí. Israel ocupó militarmente territorios palestinos y después buscó su reconocimiento como Estado. En 1948 tras la acción militar de Israel se originó una crisis de refugiados por el desplazamiento de miles de árabes palestinos que 75 años después permanece sin resolverse. A partir de ese momento ya no hubo paz en la región.

Para decir verdad estos ataques no sólo son contra el pueblo de Israel también lo son contra el palestino. Los motivos de Hamas y su aliado Hezbolá son claros: perdían apoyo político y social en la Franja de Gaza y no podían permitirlo. Otra generación está creciendo y alejándose del radicalismo religioso, y eso no es conveniente para sus intereses políticos. Pero Israel no puede caer en la trampa y debe escuchar con atención lo que dijo Joseph Burrell en representación de la Unión Europea: “Israel tiene el derecho a defenderse, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, el derecho humanitario… Un castigo colectivo contra todos los palestinos sería injusto”.

En México, primero se condenaron los actos terroristas, pero después se dio marcha atrás a la acertada acción en términos diplomáticos de la Cancillería. Como nación, nuestro gobierno debe mantenerse en la posición de condena, no hacerlo sería un error. Además no atenta contra los principios históricos de la diplomacia mexicana que debemos seguir manteniendo, ese es un legado histórico. La condena es para los terroristas de Hamas y a Hezbolá no es tomar partido por Palestina o por Israel, es tomar partido por ambos pueblos. Alguien debería informarle al Presidente de la República que Hamas no es Palestina y que este grupo violento atento contra la frágil paz de Medio Oriente por motivos políticos y usando como siempre las creencias religiosas. México debe condenar la violencia de Hamas y Hezbolá porque está atentando no solo contra el pueblo de Israel sino también contra el pueblo palestino.

Mientras tanto, nosotros como cristianos: Oremos por la paz de Jerusalén.

POR HUGO ERIC FLORES

PRESIDENTE DEL PES MORELOS

@HUGOERICFLORES

