México: La percepción de un sistema político roto, impulsa la aprobación presidencial

En los últimos años, América Latina ha visto un cambio significativo en su panorama político, con varios países de la región eligiendo a presidentes postulados por la izquierda.

Desde 2018, México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, Colombia y Brasil han dado la bienvenida a líderes de izquierda en sus respectivos países. Este fenómeno ha llevado a muchos a preguntarse si estamos presenciando un cambio ideológico significativo en la región.

De acuerdo con la encuesta "El sentimiento de sistema fracturado" realizada por Ipsos en 2022, un alto porcentaje de las personas entrevistadas sienten que los políticos no les prestan atención (63%), que la economía favorece a los ricos y poderosos (64%), y que los expertos no comprenden sus vidas (59%). Estos porcentajes representan un nivel significativamente mayor en América Latina que la media global, y sugieren que el cambio en el panorama político en la región se ha debido a una creciente percepción de un sistema político roto, y no a un cambio ideológico.

Este punto se refuerza aún más al analizar los datos dentro de México.

Y es así, que los datos nos ayudan por fin a comprender por qué el desabasto de medicinas, gasolina y la cancelación de proyectos de infraestructura, como el aeropuerto, a pesar de ser problemas que podrían tumbar a cualquier otro gobernante en el mundo, no han afectado significativamente la aprobación del presidente en México. Estas decisiones han sido presentadas como una forma de romper con lo establecido anteriormente y de enfrentar lo que se considera como problemas o injusticias previas.

Esto ha generado una conexión con la opinión pública, ya que se ha presentado como una forma de responder a las quejas o insatisfacciones de la población. Datos de Ipsos muestran que en enero del 2023, el 57% de los mexicanos creen que el país va en la dirección correcta.

Pero entonces, esto quiere decir que mientras se use este enfoque, ¿la aprobación presidencial está blindada? La respuesta es no.

Según los datos de Ipsos en México, en enero del 2023, las preocupaciones más grandes para los mexicanos son el crimen y la violencia con un 47%, la inflación con un 41% y el desempleo con un 37%. Estas demandas de la sociedad serán evaluadas en función de los resultados de los gobiernos actuales y, con el paso del tiempo, cada vez estarán menos influenciadas con "herencias de un sistema roto anterior."

Será interesante ver si esto se acelera en los tiempos políticos de cara a las elecciones en el 2024.

