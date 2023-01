La reaparición de Manlio

¿Conviene a la Coalición Va por México la aparición activa de Manlio Fabio Beltrones en el Estado de México?

La pregunta cobra interés cuando el priista forma parte de una serie de personajes que han redituado a López Obrador para mantener su popularidad como Presidente y líder político del momento.

No obstante, Beltrones aceptó la invitación del PRD de reaparecer en el Estado de México no sólo por la elección local, sino porque es la antesala presidencial de 2024.

Y si es que PRI, PAN y PRD van a seguir juntos, rumbo a ese proceso, el exsenador priista tiene un viejo tema que dejó pendiente en su agenda: los gobiernos de coalición.

Como opositor desde los gobiernos panistas, Manlio Fabio Beltrones planteó la necesidad de conformar ese tipo de sexenios.

Refrescó ayer parte de su vieja propuesta al asegurar que si vemos los números, la normalidad será que en 2024 el que gane, no gane todo, y el que pierda, no pierda todo, y que quizá el partido triunfador, sea cual sea, o la coalición triunfadora, no lo va a ser con 40 por ciento.

“Regresaremos a ese momento y empezaremos a hablar otra vez de la gobernabilidad y de cómo construir la gobernabilidad, y la pregunta, y junto con ello la respuesta es: ¿Y nos vamos a esperar a que esto suceda para construir esas reglas o las vamos a construir sobre la mesa? ¿Y cómo le vamos a dar paso a la gobernabilidad futura, distinta a la de la presidencia unilateral?”, planteó Beltrones Rivera, como invitado de la reunión perredista en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

En eso tiene razón Beltrones, y por eso demanda legislar al respecto, pero veremos si la ciudadanía, sobre todo la mexiquense, le da una nueva oportunidad al PRI, ahora con sus aliados del PAN y PRD, o de plano los echa del territorio después de 80 años de gobernanza priista ininterrumpida. El Estado de México divide opiniones sobre lo que sucede ahí, de cara a las presidenciables, cuando hay quien afirma que los procesos previos en la entidad son un ensayo para las presidenciables.

Esta vez la coalición parece que sí lo será, por lo pronto este encuentro, en el que además de Beltrones estuvieron los panistas y otros priistas, parece afianzar la asociación que tiene como objetivo vencer a López Obrador.

•••

Uppercut: El socavón de reciente aparición en avenida Tláhuac, a cinco metros de los pilares que sostienen la Línea 12 del Metro, estación Zapotitlán, en su tramo elevado, y que están siendo reforzados, ya puso nerviosas a las autoridades de la Ciudad de México porque ahora tienen obligadamente que retomar los estudios del subsuelo.

¿Se abrirá algún día el servicio? Por lo pronto, el Metro guarda silencio y le avienta toda la papa caliente a la Secretaría de Obras.

