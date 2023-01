La militarización del Metro

El Metro refleja el verdadero rostro de Morena; incapaz, autoritario y militarista. Bajo el argumento de la concurrencia de accidentes que ellos llaman “eventos atípicos” y la insinuación de sabotaje en el Metro, solicitaron la intervención de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional; les gustaría decir que se trata de actos terroristas de la derecha, de sus adversarios, de quienes no pensamos como ellos, pero no tendrían como justificarlo, por lo menos no con latas de cerveza, o los “ataques” a las vías de comunicación de una mujer a quien se le cayeron las aspas de plástico de su lavadora a las vías.

La mujer fue tratada como una delincuente violando todos sus derechos y la presunción de inocencia, fue encarcelada y exhibida ante la opinión pública, mientras los accidentes en el Metro continúan y el acoso sube de tono.

En redes sociales se difundió como elementos de la Guardia Nacional acosan a una joven, quien se atrevió a tomarles una fotografía al interior del Metro. Una mujer con uniforme de la Guardia Nacional le impide seguir tomando las fotografías e incluso le solicita que las imágenes sean borradas, “porque no tiene que sacarle fotos a la Guardia Nacional”, le dice.

También, un joven que protestaba de manera pacífica con cartulina en mano en la que se leía: “Militarizar el Metro no es cuidar. Fuera Claudia”, fue intimidado por 10 elementos de la Guardia Nacional quienes impidieron su manifestación.

Vaya contradicción, hemos visto a través de medios de comunicación y redes sociales como los elementos de la Guardia Nacional graban y toman fotografías a los usuarios del Metro, sin justificación alguna; por eso desde la Cámara de Diputados ya he pedido que se de una respuesta sobre el tema. Que nos digan para qué quieren esas imágenes, cuál será su fin, quién las cuida y resguarda, porque se trata de datos personales sensibles que hoy en día no sabemos para qué están siendo utilizados.

Así como tampoco sabemos cuánto tiempo estará la Guardia Nacional en el Metro, qué acciones realiza que la policía local es incapaz.

Hoy por hoy los elementos de la Guardia Nacional se ha convertido en testigos del mal funcionamiento del Metro, muchos de sus elementos deben ser usuarios de este medio de transporte y conocen de la saturación, el abandono, la falta de mantenimiento y de inversión, igual que millones de usuarios saben que la verdadera causa de que el Metro se incendie, se inunde, choque, o explote es la falta de mantenimiento y la disminución de recursos que se niegan a reconocer.

Frente a las suposiciones de “sabotaje” y el acoso reiterado de las autoridades podríamos estar ante una campaña de miedo e intimidación para que los usuarios del Metro dejen de manifestarse y dejen de grabar videos y tomar fotografías denunciando en las redes sociales lo que ocurre con el Metro de la Ciudad, lo que padecen todos los días por responsabilidad del Gobierno en turno.

El Metro es el reflejo de la mala administración de Morena y hoy está a la vista de todos, igual que lo que siempre han sido, autoritarios y prepotentes. La presencia de la Guardia Nacional en ámbitos tan comunes de la vida pública es un proceso de normalización de la militarización de nuestro país y este podría ser solo el inicio.

De remate

Los diputados del PAN estuvimos en Tamaulipas trabajamos en la definición de la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones. Te diré que entre nuestras prioridades estará la defensa de las instituciones democráticas y propondremos generar alternativas para reducir el impacto inflacionario que nos afecta a todos, seguiremos trabajando por la seguridad, la garantía de salud y atención prioritaria a nuestras niñas, niños y mujeres.

Por Luis Mendoza Acevedo

Diputado Federal (PAN) Distrito 15 Alcaldía Benito Juárez

Rede sociales FaceBook, Twitter @LuisMendozaBJ

LSN