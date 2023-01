Un metro "atípico"

“El Metro me informa que es una situación atípica en los cables de alta tensión”. Claudia Sheinbaum

El sistema de transporte masivo en las grandes urbes alrededor del mundo es, por antonomasia, el Metro. Su importancia en las metrópolis es tal que incluso este medio de transporte se utiliza como indicador para catalogar a las ciudades entre el espectro de grandes, modernas y cosmopolitas o, por el contrario, ciudades pequeñas o medianas y poco urbanizadas. La Ciudad de México mucho debe su flujo comercial, turístico, universitario o su mote de megalópolis gracias a su sistema de Metro, mismo que también ha sido merecedor de reconocimiento internacional por su longitud, estaciones, pasajeros por día, iconografía, por el precio del boleto, conectividad, entre otras menciones.

Sin embargo, desde hace algunos años a la fecha el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México se encuentra en el ojo del huracán por sus -cada vez más frecuentes- incidentes, varios de estos llegando a la mortalidad de sus usuarios. Solo basta recordar el accidente de mayo de 2021 en la Línea 12, dejando 26 muertos y casi un centenar de heridos, debido a “la falta de mantenimiento”, a decir por las autoridades correspondientes. Una línea que desde su inauguración ha acarreado con fallas de origen y un nubarrón político entre los involucrados que hasta la fecha sigue vigente.

Continuos apagones, fallas en el servicio, incendios con mayor frecuencia. Luego le siguió el choque de vagones en la Línea 3 en los primeros días del año provocando heridas en 59 personas y la muerte de una joven. Ante esto, la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, insiste en que estas descomposturas o incidentes no son por falta de presupuesto en el mantenimiento en el servicio del transporte, sino que estos corresponden a situaciones “atípicas” o a un supuesto sabotaje a manos de sus opositores y/o de personas que buscan dañar su reputación, la del subterráneo y la de la Ciudad, por lo que dio la instrucción de que numerosos elementos de la Guardia Nacional vigilen sin cesar el Metro. Hace dos días una humareda en La línea 7 dejó a más de 20 personas intoxicadas.

Este torbellino en el Metro, además de lo expuesto, también ha dejado al descubierto el descontento de la ciudadanía, que sienten en este deterioro del servicio de transporte como un olvido en los servicios básicos de la Ciudad e incluso un desdén por parte del gobierno por estar atendiendo otras cosas “más importantes” como la campaña presidencial de 2024. En consecuencia, en consulta realizada entre las y los capitalinos, Sheinbaum ha salido perjudicada en su aprobación, además de que las personas consideran que la presencia de la Guardia Nacional no favorece en nada y que la causa real de las permanentes fallas en el metro es la falta de mantenimiento y no los supuestos sabotajes.

Con el ejército o sin él rondando por los andenes, hipotéticas conspiraciones, datos presupuestales del STC con racimos de dudas, decrecimiento en las encuestas, aspas de lavadora en las vías y demás situaciones “atípicas”, lo que no puede estar a debate ni a interpretaciones son las cada vez más constantes averías del Metro. Su deterioro y su “olvido” en el mantenimiento cuestan vidas humanas, no es un señalamiento que deba responder “la corcholata”, sino la Jefa de Gobierno y tiene que ser cuanto antes. Esta no es un oprobio ad hominem, mucho menos una piedra en el camino hacia la carrera presidencial, es una obligación como gobernante.

