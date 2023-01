Viento en popa

En vista de los probables sabotajes al metro, a que muchos medios banalizaron la visita de los presidentes de Canadá y Estados Unidos y a que los contrarios tienen púlpitos muy grandotes y gritan fuerte, me perdonan pero me disculpan pero hoy les voy a presentar aquí “otros datos” para demostrar que va muy bien la 4T. Miren… la verdad es que la propuesta de gobierno se ha ido moviendo hacia la izquierda poco a poco. Pero no como para pensar en una izquierda al estilo Cuba, Venezuela o la ultraderecha de Rusia (mal catalogada como izquierda). Es más bien una izquierda progresista como se vio ya en algunos países nórdicos y europeos. Por ejemplo en los países nórdicos las diferencias sociales no son abismales y por supuesto que existen ricos y personas necesitadas, pero a simple vista no son los polos opuestos extremos. Una izquierda que no sólo propone repartir, sino también generar. Y a las pruebas me remito: La idea de MI Presidente de sentar las bases de la transformación se está logrando y va a fondo!!!

Sí ha “tocado” los intereses de los grandes “contribuyentes (que antes nomás no contribuían), los todopoderosos. Simplemente lograr que los grandes empresarios, las reconocidas marcas, los imperios comerciales… paguen sus impuestos! Y estos impuestos ahora representan prácticamente la mitad del erario. Ha luchado contra la corrupción institucionalizada incluyendo la del crimen organizado. Las reservas en dólares de nuestro país no se han tocado desde hace cuatro años y por el contrario, ha crecido! Hacía muchos años que el dólar no se cotiza a menos de 19 pesos. El Estado y toda su “maquinaria” están en favor de los pobres. Esto debería entenderse como una ventaja para aquellas personas que están fuera de éste enorme bloque de ciudadanos necesitados. Clase media y alta se benefician si las clases más bajas tienen oportunidades, trabajo y apoyos… porque esto librará a los demás de violencia, aparte de ser un asunto de justicia social. Un elemento sin el cual no se puede dar una verdadera democracia. Y me sigo con el desarrollo de infraestructura: el tren maya, el aeropuerto, refinerías, etc. El mejoramiento urbano en zonas de alta conflictividad social. Simplemente cuenten cuántos Pilares y Utopías se han levantado y que son verdadera oferta atractiva para el desarrollo de jóvenes que de otra forma estarían carentes de oportunidades y muy en peligro de caer en manos del crimen. El programa Sembrando Vida ya se extendió Honduras, El Salvador y próximamente Guatemala. Apoyarlos es ayudarNos a detener el gravísimo problema de la migración. El nuevo balance de poderes en el trato con países como Estados Unidos y Canadá, no es cosa menor. Algunos siguen gritando que el crecimiento del país fue muy bajo el año pasado. Lo que no recuerdan es que veníamos de números negativos que llegaron a ser hasta un menos 8 de crecimiento. Ah verdad?

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

