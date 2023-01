El imperio de la política es el imperio de la mentira - José Ortega y Gasset

Con el destape presidencial tan anticipado de las mal llamadas corcholatas, entramos desde hace algunos meses en el proceso electoral de 2024. No puedo estar más de acuerdo con López Obrador, estamos inmersos de tiempo completo en puras mentiras y politiquerías.

El objetivo es claro para el mandatario, se trata de ganar en el próximo proceso electoral federal, a como dé lugar y caiga quien caiga. En esas estamos. Por lo tanto, las mentiras que se dicen día tras día en nuestro país son, por decir lo menos, asombrosas y son muestra de ese peligroso contubernio entre la política de baja estofa y los trastornos de personalidad más conocidos como sociopatía. Este problema es milenario, de acuerdo, pero veamos algunos ejemplos recientes:

Sobre la tragedia de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021: “No debe descartarse ninguna causa, incluido un posible sabotaje”: Sergio Saldaña Zorrilla, subsecretario de Energía.

Otra más reciente, 12 de enero 2023: “Los hechos alarmantes que han ocurrido en el Metro son episodios anormales que requieren reforzar la seguridad, por lo que anunció que esta labor será encomendada desde ahora a la Guardia Nacional”.

Una más, también del 12 de enero: “Existe una sospecha en Palacio sobre lo que está ocurriendo en el Metro. Que tal que si son (los incidentes) actos provocados y que lo que quieren nuestros adversarios es que suceda una desgracia mayor, ¿no lo vamos a evitar?” López Obrador, presidente de México.

Como bien sabemos, a partir de este sospechosismo compartido, ese mismo día comenzó el despliegue de seis mil 60 elementos en las más de 100 estaciones del Metro en la CDMX. ¡Uy!

Para no andar dando ideas, prefiero integrarme a las filas de los teóricos del complot. Pienso que el despliegue de tantos uniformados no va a resolver los problemas de mantenimiento, modernización ni equipamiento del Metro. Aunque he llegado a suponer que quizá un grupo de neoliberales, corruptos y conservadores tornillos, frenos, vías y vagones se han puesto de acuerdo para fastidiar a la candidata en precampaña. ¡Todo es posible!

Tonta de mí que imaginaba que un presupuesto bien ejercido, licitado y dispersado correcta y eficientemente en equipos, etc., podrían minimizar o terminar con estos “incidentes” que tantas vidas han costado y dolor han causado.

Las palabras pueden comportarse como misiles dirigidos directamente sobre nuestro cerebro. El lenguaje político se sirve de ellas hábilmente y seduce, manipula y convence para atacar al adversario que quiera quedarse con los votos. En tiempos electorales dicen algunos: la verdad está sobrevalorada.

¿Estamos a merced de las mentiras? Creo que no. Una ciudadanía exigente, bien informada e interesada, es el mejor antídoto contra el intento de oscurecer la realidad. No nos hagamos, en el Metro no son las aspas, ni las latas de cerveza tiradas en la vía, las meras responsables de las tragedias son las corcholatas ¿O no?

POR TERE VALE

@TEREVALEMX

COLABORADORA

LSN