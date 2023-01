La locura de Babylon

Tras haberse hecho de un Oscar en 2017 como mejor director por el filme La La Land, el cineasta Damien Chazelle, se ha convertido en uno de los directores consentidos de Hollywood y ahora estrena Babylon, cinta para la cual reclutó al mexicano del que todo el mundo habla: Diego Calva. Pero ¿Será que este filme logra ser tan cautivador como La La Land? Pasen a leer.

Por fin estrenó Babylon, mi película favorita de la temporada de premios y la cual esperaba con ansias desde que supe que Chazelle estaba filmando porque para quienes fuimos fans de La La Land, de alguna manera nos hacía falta otra película que contara una historia desde la perspectiva behind the scenes del cine. Y es que seamos honestos, a quién no le gusta conocer todo eso que difícilmente se cuenta sobre lo que pasa alrededor de las películas, desde la pre producción, las negociaciones con los estudios, con los actores, hasta la producción y todos los problemas a los que se puede enfrentar un proyecto de esa magnitud. El hecho de que Damien Chazelle, se haya enfocado en la década de los 20 y principios de los 30 cuando se da esa transición entre el cine mudo y el sonoro, es super interesante porque devela cuestiones que nunca hubiéramos imaginado que sucedieron. Todo esto a través de los ojos de Manuel, un mexicano interpretado por Diego Calva, cuyo sueño es formar parte de una producción hollywoodense y de Nelly LaRoy, personificada por la grandiosa Margot Robbie, quien al igual que Manuel, persigue una carrera como actriz para brillar en una industria, que en esa época, destacó por los excesos y en la que muchos subieron al estrellato, mientras que otros grandes consagrados en el cine mudo no lograron permanecer cuando sus voces ya podían ser escuchadas por un público que estaba acostumbrado a solo verlos desarrollar ademanes y gestos exagerados. Para mi esa es la grandeza de este filme. Nos da una clase de historia de cine tremenda, pero con un humor que pocos saben desarrollar.

Para el papel de Manuel, el cineasta Damien Chazelle eligió al mexicano Diego Calva, cuyo nombre en México apenas empezaba a sobresalir en cintas como Te Prometo Anarquía, Los Hermosos Vencidos, entre otras. Chazelle se obsesionó tanto con el actor nacido en la Ciudad de México, que se involucró en su preparación porque el estudio no lo quería como el protagonista del filme. En entrevista, Calva agradece al ganador del Oscar por darle lo que llama, la oportunidad de su vida: “Pues Damien que me siento muy honrado de verdad llamarlo mi amigo, fuimos muy buenos cómplices, durante más de un año para sacar este proyecto adelante, para construir a Manuel y el hecho de que alguien haya apostado por mi, que se haya dado el tiempo, y haya exigido al estudio, me enseñó inglés, de verdad Damien hizo un trabajo artesanal. Damien vio algo en mi que siempre le voy a agradecer que lo haya visto y me dio no nada más esta oportunidad, este pase a gol, insistió, invirtió, porque hizo una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Creo que para él era importante que no fuera un actor famoso, yo creo que para él era importante que fuera alguien mexicano”. El discurso de Diego Calva coincide con el de Damien Chapelle, quien confiesa que conoció al mexicano a través de una sola imagen: “Para ponerlo así de simple, yo vi un soñador, eso es lo que es. Pero inicialmente solo vi una fotografía de su cara y antes de siquiera verlo actuar, en la fotografía vi algo en sus ojos, algo poético, pude ver el sueño en sus ojos y de alguna forma yo sabía que ese iba a ser el aspecto más crucial del personaje, que pudiéramos ver su alma en los ojos y fue un proceso de casi un año de trabajo de personaje con él, fue un proceso muy orgánico, de colaborar mucho para poder hacer al personaje juntos”.

Y vaya que Damien es un visionario. Me parece que su instinto no le falló en la elección de este personaje en específico porque vaya que como espectador viajas en el tiempo a través de los ojos de Manuel para conocer todo lo que ocurre en la industria que siempre nos ha dado curiosidad y de alguna manera se convierte en inspiración para tantos. También elegir a Brad Pitt como el veterano actor del cine mudo, fue muy valioso. Ni qué decir lo que logra con Margot Robbie. Una actriz a quien solo he visto interpretar grandes personajes y a quien, me parece, la industria de Hollywood no ha reconocido lo suficiente. Tan solo para los SAG Awards y los Bafta, fue completamente ignorada. No entiendo por qué, es alguien que le da vida a los proyectos en los que participa. Tan solo hay que recordar lo que hizo en Yo, Tonya, El Lobo de Wall Street, El Escándalo, Había Una Vez en Hollywood, La Gran Estafa, Ámsterdam y hasta como Harley Quinn en las mal logradas cintas de DC Cómics. Que me perdonen pero si le dieron tanto reconocimiento a la odiosa y sobre valorada Jennifer Lawrence, para este momento, Margot Robbie, ya debería tener tres oscares en su casa. Pero bueno, me consuela saber que no para de trabajar y que en una de esas los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood si la consideran para el Oscar de este año.

En fin, Babylon, es todo eso que pido en una película: Dirección, actuación, música (hermosa por cierto del maravilloso Justin Hurwitz), fotografía, diseño de producción, ritmo, vestuario, etc. Que puede estar un poco excedida en tiempo, sí. Le hubiera quitado media hora y un par de escenas innecesarias que te sacan de la historia de Manny y Nelly. Pero creo que esa también era la intención de Damien, llevar al extremo su película para que verdaderamente se notaran los excesos y contrastes de una industria que puede ser tan mágica, pero al mismo tiempo cruel e injusta para quienes con mucho esfuerzo, han logrado un lugar ahí.

Por favor no se pierdan Babylon en el cine. Es una película que está hecha para verse en una gran pantalla grande y sí, después darle otra vuelta en streaming.