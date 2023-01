La marcha de la lealtad y la marcha con Andrés Manuel

La marcha de la lealtad es una efeméride de orgullo militar que recuerda el recorrido que realizó el presidente Madero, de Chapultepec a Palacio Nacional, durante el inicio de la rebelión para derrocar por la fuerza al Presidente y que culminaría con la decena trágica.

Ese evento quedó escrito en la historia del país, de la misma manera que quedará la marcha del 27 de noviembre, el que considero fue el evento del año.

Fue un momento representativo, porque nos dejó el legado teórico del movimiento de la 4T que encabeza el presidente López Obrador, que es el humanismo mexicano, cuyo fin último es que el Estado cree las condiciones para que la gente viva feliz y sin miseria. Y también, porque nos recuerda lo importante que es no perder el piso y caminar con el pueblo.

La marcha representó todo un suceso en cuanto a los participantes. Como olvidar la figura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien se veía como este gigante protector, no solamente por su estatura, sino por lo que ha representado al movimiento, por haber protegido a AMLO y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Durante la marcha me encontraba junto al secretario de Gobernación, y la marea humana que trataba de saludar al Presidente, me hizo terminar apoyando al personal de la ayudantía para hacer una valla humana. A mi lado estaba Juan Carlos Monedero

apoyando, era increíble ver cómo la gente está tan politizada.

Fue grato haber visto a varios compañeros gobernadores que caminaban al lado de la gente recordando de donde salió la transformación en sus entidades. Como olvidar a Epigmenio Ibarra, casi a punto del desmayo, documentando lo que representa este movimiento.

No se debe olvidar la participación de Andrea Chávez, con la frescura de una diputada que desde su curul representa a los jóvenes que estamos con el movimiento y que representa el revelo generacional que el mismo Presidente nombró. También el caso de Abraham Mendieta, que han logrado en el giro próximo un cambio en el artículo 33 constitucional.

La marcha también contó con la participación del entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que la muerte lo esperaba a pocos días y que con entusiasmo iba en su silla de ruedas. De hecho, un gran pasaje fue recordado por el presidente López Obrador, quien señaló que él fue quien lo impulsó a realizar la marcha del 27 de noviembre.

Me falta espacio para nombrar a todas las amigas y amigos asistentes. Este fue el evento más representativo de 2022, por tres razones fundamentales; primero, tuvo como desenlace la herencia teórica del movimiento del Presidente, el humanismo mexicano; segundo, hubo un par de momentos en los que se acercó el vehículo presidencial para llevar al mandatario a Palacio Nacional y prefirió seguir caminando, y tercero; me llenó de orgullo que el Presidente nos enseñaba que no había que rendirse, había que seguir al lado de la gente. Tanto la marcha de la lealtad, como la del 27 de noviembre son hechos que marcaron un antes y un después en la historia del país.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

ARTUROAVILAANAYA@GMAIL.COM

@ARTUROAVILA_MX

MAAZ