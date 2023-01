Los lentes púrpuras son necesarios

La mayoría de delitos que tienen como víctimas a las mujeres o incluso, los que son realizados por mujeres deben ser revisados ante ópticas y procedimientos especiales; los llamados lentes púrpura en el feminismo y la perspectiva de género llamado en lo legal, que para fines prácticos pueden ser entendido como lo mismo. Los lentes púrpura o también llamada la perspectiva de género debe ser entendido como este concepto que indica que la mirada ante este tipo de circunstancias debe ser visto con un lente especial, uno que nos permita diferenciar entre la desigualdad social, económica y hasta sistemática en la que vivimos las mujeres y con éste, poder hacer los ajustes razonables y necesarios para aliviar los efectos del patriarcado que por años ha permeado nuestra sociedad.

La importancia de éstos no solamente es necesaria, es vital; debemos comprender que justicia, prontitud y digna memoria son únicamente alcanzables si las autoridades, agentes sociales y sistema pueden acompañar o juzgar con esta perspectiva. Los últimos días de diciembre así como los primeros de este nuevo año hemos podido ver noticias relacionadas con feminicidios, que realmente son contados los que sabemos por medio de la difusión a comparación de los que pasan en un día a día en México, que deben exigirse esta perspectiva porque pareciera que nuestras autoridades aún no conocen en qué consisten estos mecanismos necesarios siendo que son obligatorios de acuerdo a los manuales que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido.

Nuestro país, como muchos otros, es un país que se rige bajo un sistema patriarcal, que ha basado nuestro sexo en una suprasubordinación en favor del sexo masculino, los estereotipos y roles de género se replican basados en lo mismo; no es extraño saber que a nosotras se nos establece conocer, casi de manera obligatoria, la realización de las labores del hogar, tales como cocinar, lavar, mantener el orden; también es común creer que la meta más grande de una mujer es casarse o tener hijos o incluso en ambitos profesionales, puede creerse que hay carreras inaccesibles para nosotras, porque suponen un alto grado de liderazgo o de tiempo – que se presupone que no tenemos - y esas metas son reales para varias mujeres pero también es cierto que no lo son para todas y para aquellas que no lo es, puede ser muy revolucionario establecerlo.

La sociedad nos ha hecho creer que hay un status quo del cual no podemos salir porque son pre establecidos y aunque las diversas olas feministas han partido estos mitos, es menester entender que hay sociedades que en la actualidad por su cultura, tradiciones, educación o bases aún no rompen con este sistema.

Todxs deberíamos de asumir este compromiso que dispone el cambiar la óptica a una más igualitaria y menos violenta, debemos entender que la seguridad, justicia y vida de las mujeres necesita que se vea desde los estereotipos que han sido impuestos y el machismo para poder ser comprendida y de esta manera garantizar un México que sí contemple y respete los derechos de las mujeres.

POR DIANA MURRIETA

PRESIDENTA Y FUNDADORA DE NOSOTRAS PARA ELLAS, A.C.

@DIANAMURRIETAM

