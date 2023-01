El “Plan B”

Es innegable que el accidente ocurrido en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de México, que gobierna Claudia Sheinbaum, tuvo un impacto directo en el devenir de las corcholatas, y aunque el canciller Marcelo Ebrard destacó por los resultados de la visita del presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a Palacio Nacional, realmente el principal beneficiado es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Primero, la jefa de Gobierno atendió el tema con prontitud socorriendo a los afectados, retiró del cargo al subdirector de Operaciones, Alberto García Lucio e instruyó al director general, Guillermo Calderón a brindar toda la información necesaria de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, liderada por Ernestina Godoy.

Por su parte, la oposición sólo se centró en el debate político, sin voltear a ver cuando explotó una casa en la colonia Pensil Norte en la delegación Miguel Hidalgo por acumulación de gas en dos tanques dañados. El alcalde panista no se encontraba en la CDMX y fue Alessandra Rojo de la Vega, su directora de Desarrollo Social, quien realizó una contención de crisis más que fatal.

Lo más importante en este tipo de eventos es atender a la ciudadanía y los afectados, así como investigar las causas de este tipo de accidentes que resultan lamentables para la población. Tal cual lo hizo Claudia en la conferencia de ayer quien, acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, pormenorizó el tema del atentado al periodista Ciro Gómez Leyva, donde ya hay 11 detenidos producto de una docena de cateos más un arsenal asegurado, donde pidió confiar en el tiempo que conllevan este tipo de investigaciones para evitar especulaciones y proporcionar información certera y veraz.

Y es que en la actual coyuntura lo más importante es que las autoridades resuelvan los temas a pesar de los ataques políticos y Sheinbaum Pardo ha dado cabal seguimiento a los afectados al tiempo que el titular de la Segob se ha convertido en el operador más confiable para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además es bien visto por el sector empresarial.

En cuanto al exgobernador de Tabasco, de mayo a la fecha mantiene en aumento su popularidad y reconocimiento en la opinión pública, como se puede constatar en las recientes mediciones publicadas por El Financiero, Expansión, México Elige o El Heraldo / Poligrama y muchas otras casas encuestadoras, en donde se puede ver que Augusto López alcanzó sus máximos históricos al cierre de 2022. Al que el tiempo no perdona y parece comerse es al canciller, quien no logra levantar a pesar de la reciente cumbre trilateral, y también a la oposición, que no define mecanismos, aspirantes ni agenda específica. Mientras, en Palacio Nacional hasta el Plan B se fortalece y hoy en día la carrera a la silla del águila parece perfilarse sólo entre dos corcholatas.

POR LAURA PUENTE

CONSULTORA EN ESTRATEGIA E IMAGEN POLÍTICA

@PUENTEELAURA

