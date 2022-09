Alto (casi dos metros), fuerte, rápido, de cabello largo y rubio, frío y un poco hosco, más parece un vikingo asaltando la portería rival que un jugador de fútbol. Así es como Erling Haaland ha llegado al Manchester City a cumplir su destino y el del equipo.

El pasado 1 de septiembre concluyó un mercado de fichajes extraño. Empezó muy temprano, en mayo, cuando se anunció justo la transacción que empezaría la relación entre este jugador y su actual club. Creo que, concentrados como estábamos entonces en el triángulo Kylian Mbappé/PSG/Real Madrid, que tuvo tan sorprendente desenlace, no prestamos suficiente atención a lo que este movimiento significó.

El Manchester City lleva mucho tiempo buscando una forma de hacer más goles, no que haga pocos, por algo lleva ganando la Premier League un año sí y otro también, pero el margen sobre el Liverpool es justísimo y, además, quiere ganar la UEFA Champions League.

En esa asignatura específica el debut de Haaland convoca a la ilusión. El pasado martes, frente al Sevilla, los ciudadanos ganaron 0-4 con doblete de Erling. Un estreno contundente que le sirvió para establecer un récord: es el primer jugador en marcar dos o más goles en su partido debut con un equipo en esta competición.

Contundencia parece ser la característica más sobresaliente de este jugador. En casa, la Premier League, no ha dejado de marcar durante el mes pasado en el inicio de la temporada 2022-2023.

A Erling no parece bastarle meter un gol, lleva varios dobletes y tripletes, retando así el concepto “periodo de adaptación”. En el propio City tenemos un ejemplo que sirve de contraste. Hace poco más de un año el equipo inglés fichaba a Jack Grealish por una suma histórica para un jugador inglés, pero durante la temporada pasada esa inversión resultó decepcionante para muchos. No es que Grealish sea un mal jugador, pero en el Manchester no se acerca en absoluto al jugador que había sido la temporada anterior en el Aston Villa y actualmente inicia algunos partidos en la banca.

Con Haaland era posible esperar un pequeño periodo de ajuste entre el Borussia Dortmund y su nuevo equipo, considerando también que en la temporada pasada explotó para lograr 86 goles, pero parece que el delantero no quiere periodos de gracia o comprensión, en seis partidos oficiales disputados en el torneo local anotó 10 goles. Desde aquel ya histórico partido con la selección Sub-20 de Noruega, en la que le anotó nueve goles a su similar de Honduras, los reflectores no han dejado de mirar al portento que entonces era una promesa, y hoy es realidad.

Los inicios con pisadas firmes son ya marca de la casa. Debutó con el Bryne FK de su país en 2016, solo un año después fue contratado por el Molde FK, uno de los equipos más importantes de la liga noruega, y ahí permaneció de 2017 a 2018, para ser fichado por el Salzburgo de la liga austriaca, donde jugó hasta el 2020 y anotó 29 goles. De Austria pasó a la Bundesliga alemana, con el Borussia Dortmund.

En ese largo recorrido para un jugador de recién cumplidos 22 años, sus numerosos goles, de toda manufactura, su fortaleza no solo física sino mental, captaron la atención de los grandes clubes europeos, y desde hace tiempo suenan rumores sobre el interés que en él podrían tener clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Milán, el Manchester United y otros más. Por ello no sorprende que el City haya abierto el mercado y acabado la especulación, poniendo sobre la mesa los 60 millones de euros que le costó la adquisición del jugador.

Esto no deja de ser interesante, porque justo en esta temporada de fichajes se decidió el destino a mediano plazo de Mbappé. Hambrientos como estamos de una rivalidad épica que marque al menos la siguiente década del futbol europeo, muchos ya consideran que Haaland y el francés protagonizarán el nuevo duelo generacional como en su momento lo hicieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Sabemos que ambos jóvenes son muy distintos, el juego de Kylian es más de conducción y definición, mientras que el noruego rinde más en el área chica; pero ambos tienen pegada y como sus predecesores, uno gusta más del regate y de la definición. Así que veremos si ambos mantienen ese nivel por muchos años, ganan muchos campeonatos, rompen muchos récords y sobre todo, alegran a sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

Y, en el corto plazo, podríamos esperar que ambos tengan la oportunidad de enfrentarse en esta Champions y quizá combatir la primera batalla de un duelo legendario.

POR GUSTAVO MEOUCHI

COLABORADOR

@GUS23258924

