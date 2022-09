Morena y sus promesas incumplidas

A casi dos años que le quedan a este gobierno “transformador”, vemos que todas las promesas de campaña, y toda la retórica de tener un país más próspero, simplemente fueron mentiras para convencer a los 30 millones de mexicanos que creyeron en el presidente y le dieron su voto.

A casi cuatro años, el país es consumido por las llamas, hay una severa crisis de violencia, muestra que su estrategia de seguridad es completamente fallida, también existe una crisis económica que ha provocado que se multipliquen los pobres, esos que el presidente dijo, serían su prioridad.

En su Cuarto Informe, el presidente, Andrés Manuel López Obrador indicó que, su plan de combate a la corrupción y erradicación de privilegios en la administración pública federal generó recursos adicionales por 2.4 billones de pesos, pero ese recurso, expertos en tema señalaron que corresponden a la suma de los 4 años de gobierno y no son de un solo año.

En estos más de 45 meses, hemos visto que el líder de Morena no solo incumple sus promesas, sino que se la ha pasado mintiendo a los mexicanos, y pese a contar con una buena tiene al país sumergido en una crisis económica y de inseguridad y donde día a día va empeorando.

Ante la etapa que vivimos de una alta inflación y una lenta recuperación económica, es mal palpable que, en estos casi cuatro años, no bajó el precio de la gasolina, a la mayoría de las familias mexicanas no le alcanza el dinero, no hay medicamentos y menos un sistema de salud como Dinamarca o Suiza, hay más pobreza, menos empleo, y es mentira que ha combatido la corrupción.

El Presidente dijo que, ¿Primero los pobres? Pero sus programas sociales solamente benefician al 37 por ciento de los hogares más pobres; solo son utilizados en programas clientelares, pero el mandatario federal se llena la boca diciendo que, el principal distintivo del gobierno que encabeza su prioridad sin ninguna duda son los pobres y sus programas del Bienestar.

Este gobierno se la pasa en mentira, tras mentira, porque también dijo que “a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados” pero la verdad que no hay estabilidad económica, el país continúa con problemas financieros, las finanzas de CFE y Pemex, solamente generan un enorme gasto y ni hablar de los registros que tiene las obras insignias del presidente y que quién sabe hasta cuándo generarán ganancias, si es que llegarán a generar.

Estamos ante el gobierno de las mentiras, el presidente lo único que ha hecho es mentir a los mexicanos, es una completa falsedad eso que cumplió sus 100 promesas de campaña, lo único que ha hecho en estos casi cuatro años es demostrar que su gobierno es completo un fracaso.

Repitió muchas veces que “vamos bien”, pero a dos años de terminar el gobierno de Morena, no se ha visto, ni palpado los avances prometidos y esperados, no hay un sistema de salud nórdico, no son primero los pobres, y todavía, no hay políticas económicas adecuadas para que todos podamos tener un mejor país con solvencia económica, porque la pobreza se combate con inversión y educación de calidad, y sobre todo no tenemos la seguridad que tanto presumió el presidente.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

