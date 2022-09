¡El futuro de la movilidad se conjuga en presente!

Recientemente asistí a dos eventos internacionales que son referentes para la industria automotriz y de autopartes. Por un lado, Automechanika Frankfurt 2022, la mayor feria del mercado de repuestos automotrices a nivel global; y, por el otro, IAA Transportation, foro líder en materia de movilidad en Hannover.

Ambos eventos, con sede en Alemania, fueron un reflejo de hacia dónde va la industria: la digitalización y la electromovilidad fueron los dos grandes ejes que marcaron tanto el piso de exposición, como los contenidos.

A pesar de que los recintos tuvieron una gran afluencia, todavía no percibí los flujos previos a la pandemia. No obstante, esto no impidió la impresionante exposición de productos, servicios, innovaciones, conferencias y seminarios a los que estamos acostumbrados.

Ambos eventos demostraron que en un mundo cada vez más digital, las personas son el futuro. No solo por la importancia que tuvieron los encuentros cara a cara, sino por la relevancia que dieron ambas ferias al contenido y al upskilling. Igualmente, demostraron que en estos años de pandemia en los que no se llevaron a cabo, la transformación de la industria se aceleró de manera sorprendente. A mi juicio, las ferias serán cada vez más importantes por su aportación de conocimientos para los talleres y distribuidores en el futuro, quienes necesitarán cada vez más estar vigentes en las nuevas tecnologías; en especial, con el rápido avance que están presentando.

En Automechanika, me gustaría destacar los proyectos ganadores del Premio a la Innovación, los cuales incluyeron soluciones inteligentes para talleres y tecnología automotriz, incluida una aplicación que permite encontrar y ordenar piezas de repuesto de manera rápida y confiable, sistemas compatibles en línea para el diagnóstico de daños, un escáner de color que suministra la fórmula correcta para igualar la pintura en cuestión de segundos, un sistema de recuperación para autos eléctricos dañados y una estación de carga rápida con una potencia de salida máxima de 240 kW, entre otros.

Entre los temas de upskilling impartidos por Automechanika se encontraron seminarios sobre electromovilidad, hidrógeno y biocombustibles; economía circular y remanufactura; software y sistemas operativos; digitalización y conducción autónoma; tecnología de baterías, tendencias y soluciones verdes, entre otros. El gran ausente, como era de esperarse, fue el sistema de combustión interna, tecnología que va claramente en declive.

Sin duda, esto reafirma el lugar prioritario que tiene la formación dual y la preparación de técnicos superiores universitarios para atraer, capacitar y retener a los nuevos talentos que serán tan demandados por nuestra industria en los próximos años.

Por otro lado, al igual que desde hace más de un siglo, IAA Transportation presentó lo más novedoso sobre logística, transportes y vehículos comerciales. Desde 2010, IAA Transportation comenzó a tener un enfoque hacia las tecnologías ambientales y la digitalización. Este año en particular destacaron temas como los combustibles del futuro, estaciones de carga, nuevas tecnologías y desarrollo de startups. El combustible estrella en esta edición fue el hidrógeno, el cual acaparó los reflectores como alternativa para el transporte del mañana.

Hubo una gran presencia de carrocerías, remolques y semirremolques, así como más de 60 start-ups internacionales con soluciones de movilidad. Llamó mi atención el alto número de fabricantes de bicicletas eléctricas de carga, vehículos que contribuyen a la logística cero emisiones. Se expusieron también drones de paquetería, lo cual confirma que la industria de autopartes es clave para la movilidad, pero también debe mirar hacia lo que se necesita como solución logística para un futuro sostenible.

IAA Transportation también incluyó un robusto programa de conferencias, pruebas de manejo y talleres, incluso para niños, que lo volvieron una experiencia realmente interesante.

Estos dos eventos internacionales han jugado un papel decisivo como escaparates de esta industria que está en acelerada transformación y, una vez más, han dejado de manifiesto que el sector de autopartes es protagonista de un momento histórico en el que la transición hacia los vehículos de cero emisiones ya está aquí. ¡El futuro de la movilidad se conjuga en presente!

POR FRANCISCO N. GONZÁLEZ

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES

CAR