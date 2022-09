El Puente de Londres ha caído”, estas fueron las palabras que se eligieron para dar una noticia que cambiarían el rumbo de la vida de muchas personas, la historia del mundo y de los años por venir.

El 8 de septiembre de 2022 será recordado para siempre por muchos de nosotros como el final de nada más que 70 años de un ejemplo incansable del asumir el deber, de liderazgo y de prudencia con poder.

Me cuesta trabajo pensar, incluso aceptar que el ejemplo de esta monarca se difumine con su muerte. Si bien es cierto es importante abordar el tema con reserva porque también es un hecho que existe mucha polémica al rededor de su vida, me parece que la Reina Isabel II deja un legado importante el cual será decisión de cada quien seguir u olvidar.

En lo personal, me parece de vital importancia que, como mujeres, aprendamos ciertas formas que ejecutó Isabel II para reinar en un mundo de hombres.

Uno de ellos fue “asumir el poder”, darse cuenta con velocidad de la responsabilidad que implicaba el reto que le puso la vida a su corta edad. Ser la primera en respetarse como la nueva representante de la monarquía inglesa. Seguramente tuvo dudas, pero claramente estás no invadieron más allá de los sanos límites emocionales y dio continuidad a su misión a pesar de las dudas y cuestionamientos que pudo tener por el simple hecho de ser mujer.

Actualmente a algunas mujeres les cuesta mucho reconocerse valiosas, esperan años para estar “listas” y aventurarse en grandes responsabilidades. A todas ellas las invito a reflexionar de la mano de la vida y ahora trascendencia de esta Reina para llevar un poco de se ejemplo a nuestras vidas.

Por otro lado, y lamentablemente para terminar, otro aspecto que me parece vital seguir aprendiendo de Isabel II fue apegarse al deber. Todos fuimos testigos de su entrega hasta su final. Dos días antes de su muerte decide cumplir con su deber como Reina, reunirse con la nueva primer ministro Liz Truss para encargarle como Reina un nuevo gobierno. Esa capacidad de servir es por mucho aplaudible y sobre todo un ejemplo de compromiso.

Compromiso que creo puede ser cuestionado, al menos pienso que tardara en verse este reflejo si es que se llega a ver en esta nueva etapa de la monarquía. Llenar el espacio que deja la Reina Isabel II será de todo menos fácil. Ojalá veamos a líderes para el mundo actual, cercanos a las dolencias del hoy y a las necesidades del mañana.

Son muchos los episodios que me encantaría abordar sobre la Reina; la capacidad de unir varias naciones desde la Mancomunidad de Naciones, su matrimonio, el cómo afronta las polémicas que envuelven a su familia, la creación de una cultura alrededor de la monarquía, su posición como embajadora de UK ante los pueblos, en fin, hablar de la Reina Isabel II me llevarían muchas letras, resumir 70 años de reinado en unos cuantos caracteres es imposible, pero no quería dejar de compartir mi sentir frente a la muerte de esta persona que deja mucho con su partida y que desde mi punto de vista ahora nos toca aprender de la misma y continuar con su ejemplo para construir nuestro propio legado.

POR MICHELLE FERRARI

Michelle.ferrari@greatculturetoinnovate.net

IG: @michferrarib

MAAZ