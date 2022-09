Cambio de piel

Según la numerología todos experimentamos una pequeña crisis antes de nuestro cumpleaños. La intensidad es relativa, incluso podría asegurar que depende de la resistencia que ponemos cuando llega.

Me atrevo a decir que la mayoría nos sentimos distintos cuando nuestro cumpleaños se acerca, creo que es parte de experimentar un cambio o una expansión de consciencia si estamos dispuestos a observarlo.

La astrología explica este fenómeno de una manera muy asertiva. Nuestra energía se acomoda y se prepara para este cambio. Estoy convencida de que somos energía y ésta no cambia, sólo se transforma al igual que nosotros con el paso del tiempo.

Las últimas semanas he tenido la sensación de estar en una montaña rusa constantemente, he vivido demasiadas emociones, muchos cambios radicales, he tenido pruebas constantes que me cuestionan: ¿De verdad estás lista para soltar? Y ¡uuuufffff! Ha sido literalmente como estar arriba de un juego mecánico. Esto me ha dado la oportunidad y el gran regalo de poner en práctica varias de las herramientas de las que hablo: soltar, confiar, estar en presencia… Y sí, ha sido todo un reto, sin embargo, puedo decir que he podido observar y reconocer la gran diferencia con la que se viven las crisis cuando éstas las usamos a nuestro favor, las integramos y verdaderamente confiamos que el universo nos sostiene.

Hace unos días quería ahogar mis pensamientos y literalmente metí todo mi cuerpo a la tina, le puse burbujas y hundí la cabeza mientras deseaba con todo el corazón apagarla y suspender mis pensamientos. Después de un buen rato de meditación y respiración constante, volví a estar en presencia, cuestioné mis pensamientos con la metodología de Byron Katie de las cuatro preguntas y volví a mi libertad mental.

Como lo comentaba en una columna anterior, todos experimentamos crisis, incluso experimentamos la primera desde que nacemos, lo mismo pasa cuando se cierran y se abren ciclos, y hoy desde la valentía es lo que estoy haciendo. Abriendo un nuevo ciclo, festejando un año nuevo de vida, agradeciendo cada instante vivido, la salud que me ha acompañado y el inmenso valor de la tribu que me sostiene en cada momento empezando por mis tres mosqueteros y mis padres.

Hoy estoy cambiando de año, y no sólo de año, estoy cambiando de piel, incluso de casa, de país. Hoy volteo atrás y reconozco como cada paso ha estado perfectamente calculado por el universo y entonces respiro, inhalo profundamente y exhalo, me anclo en presencia y recuerdo que todo, absolutamente todo es perfecto. Hay un poema de Ángeles Mora que me gusta mucho que dice: "Hay cosas que no arrastra el equipaje…" Porque como bien dice El Principito: "Lo esencial es invisible a los ojos".

Hoy brindo por la vida, pero también por la muerte que nos hace recordar que nuestra presencia física en este plano es efímera y que lo único que le falta al tiempo es detenerse, por eso es importante que, si estamos vivos, vivamos.

Gracias Dios por un año más de tanto.

TESI TAFICH ROMO

