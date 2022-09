¡Bienvenida a nuestro día de muertos querida Barbie Calavera!

De manera contundente, el banderazo de salida para Día de muertos México 2022 estuvo a cargo de la Barbie Calavera. Portando un elegante vestido de muerte charra diseñado por el mexicano Benito Santos, la famosa muñeca igualmente catrina sorprendió a propios y extraños al provocar una fila inesperada de sus más ansiosos fans.

Un importante número de personas esperaron con un café en la mano de pie e impacientes, horas antes de la apertura de las afortunadas tiendas que comenzaron a venderla. Increíble. Cuando vi la noticia estaba fascinada con el fenómeno que estaba presenciando. Como si fuera la venta de boletos del concierto de algún ídolo internacional, cientos de señoras despeinadas, señores en pants, diseñadores gráficos desmañanados y demás interesados en ser de los primeros propietarios, entraron a las jugueterías tratando de localizar con desbocado frenesía a la reluciente muñeca.

Ella, la casi suya Barbie Calavera, estaba por convertirse en su juguete favorito. La cara de felicidad de un montón de adultos fingiendo que la compra era para sus hijos me conmovió como pocos momentos que recuerdo del estilo. No puedo creer que les ilusione tanto la posesión de tan hermoso ejemplar, de un muñeco bonito, de un juguetito de niños que podrían contemplar por horas una vez llegados a sus casas. Ya estoy previendo que Twitter e Instagram pronto comenzarán a tapizarse con las selfies de gente encantada con sus nuevas adquisiciones.

Lo que vi en realidad fue a un grupo de adultos dándose permiso de comprar una pieza infantil para alimentar una ilusión y nadie los puede culpar. Yo misma comencé a desear una pieza de ese icónico símbolo del capitalismo rapaz y de todo lo que representan esos ideales de belleza inalcanzables que, según muchos expertos, le han hecho daño a las niñas que no pueden alcanzar sus imposibles proporciones.

Pero qué más da, no siempre se trata de eso, no siempre hablamos de neoliberalismo cuando queremos regalarnos algo que nos haga sentir bien y que pensemos que merecemos. Desear un juguete a esta edad me hizo sentir alegre pero me hizo pensar en lo triste que ha sido la soledad de la pandemia, donde muchos de nosotros no tuvimos más opción que abrazarnos de un osito de peluche.

Y es que ya viene día de muertos que es la mejor fiesta del año, que se ha visto enriquecida y valorada este último decenio gracias a Coco de Walt Disney y a los restos de los vestuarios y escenografías de James Bond de la película Espectro, a los que dimos entrada con desmedida alegría. Desde ya puedo imaginar en los mercados de la ciudad, a los maquillistas que se plantan día y noche sobre la banqueta de las romerías de la temporada para darle vida a la noche de los muertos, trazando el dibujo de la Barbie Calavera sobre el rostro de gente que desea caminar disfrazada por las calles para que todos los vean. Este año haré lo propio pero diseñaré yo misma la catrina con lentejuelas que quiero parecer, para tener el pretexto de convocar a una fiesta donde me pueda divertir con mis amigos más queridos.

Qué bonito es dejarse llevar por esas mundanas alegrías y qué reconfortante es saber que a pesar de la edad podemos ilusionarnos con un objeto precioso, vestido por un gran diseñador de ropa que puedes adquirir nomás para darte un gusto.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

PAL