La pole position del 2024

Estamos a casi un mes de la gran fiesta del automovilismo para nosotros los mexicanos, el Gran Premio de México de la F1 y sin duda para los apasionados de este deporte son fechas que se tiene y se deben reservar, pero si hablamos de política ¿Estamos listos para la carrera más importante de nuestro país? El Gran Premio de México del 2024, la Presidencia de la República.

Tal vez nosotros como ciudadanos no y posiblemente ni siquiera nos interese porque estamos cansados de escuchar la palabra política, pero está demás decir que el hartazgo político le resta apoyo al sistema democrático y que la transición únicamente queda en la participación ciudadana más allá de los acuerdos y negociaciones que puedan existir entre los grupos.

La carrera presidencial ya tiene competidores y parece que la más grande guerra está dentro de la misma escudería, MORENA; por un lado, la jefa de gobierno de la CDMX, la Dra. Claudia Sheinbaum, que pese a los pronósticos, su posible candidatura ha logrado sortear y opacar varios sucesos de su historia política como la caída de un colegio y de una línea del metro, la jefa de gobierno parece estar en una posición de safety- car con una velocidad punta; ese coche que se utiliza para comprobar el estado de la pista, justo antes de comenzar una carrera.

Por otro lado, y no muy lejos de la línea de salida se encuentra un monoplaza que parece no compite en la misma velocidad, un canciller que en efecto no parece estar en las mismas condiciones frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard ha demostrado ser un prometedor competidor de cara al marco internacional, con sus buenas y malas carreras. En la formación también se encuentra un secretario de gobernación, Adán Augusto que “aparentemente” no ha tenido red flags. Estos perfiles que hoy gobiernan al país son por lo pronto las mejores cartas que tiene la cuarta transformación para presentar como alternativa en las elecciones del 2024. ¿Quién será el mejor perfil o el menos peor para gobernarnos en los siguientes 6 años?

Para el patrocinador principal, es decir el presidente, no son tan importantes los resultados en gobierno que puedan dar estos competidores, que el mismo ha llamado “corcholatas” sino el músculo político que puedan demostrar y los acuerdos que respalden su proyecto como jefe del ejecutivo y titular de la 4T. Aquel que lo haga de forma honorable en palabras del presidente, será el que posiblemente pueda ganar la tan codiciada POLE POSITION, pero se está olvidando de un posible participante que se encuentra en los pits, el senador Ricardo Monreal que está ajustando el alerón para competir esta carrera.

Hasta ahora no hay escudería que represente competencia, pero en la carrera por el GP de México todo puede suceder.

POR MARÍA FERNANDA BOLAÑOS CASILLAS

PUBLICISTA, COMUNICÓLOGA Y MERCADÓLOGA POLÍTICA

@MARIFER_BC

