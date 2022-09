Despuntan los bonos verdes

Podemos celebrar. La semilla de las emisiones financieras sustentables ha germinado en México, y la generación constante de estrategias para financiar proyectos con base en criterios de sustentabilidad es ya una realidad. Veamos el ejemplo de Toyota de ayer.

Por la mañana del jueves, el banco BBVA anunció que otorgó un crédito “verde” a Toyota Financial Services México por $4 mil 500 millones con objeto de financiar la adquisición de hasta ocho mil 600 automóviles híbridos por parte de los clientes finales que los están demandando al por mayor. Esto repercutirá en la disminución de nueve mil 266 toneladas de CO2 a la atmósfera de forma anual.

Es claro que tanto este tipo de créditos, como la emisión de bonos sustentables, están marcando la pauta del financiamiento en México. Además, la demanda de personal capacitado para que esto se consolide en el país ya es tal, que la BIVA, de María Ariza, lanzó hace unos días la segunda convocatoria para su programa de aceleración de los llamados Chief Sustainability Officer. Este es un programa ambicioso que busca capacitar profesionales para lograr un correcto cumplimiento de los factores sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Varias instituciones lo respaldan, como HSBC, Afore Sura, Aleática, etc.

La emisión de bonos verdes es ya una realidad. Pocas entidades federativas han aprovechado las ventajas de emitir estos bonos para financiar infraestructuras locales y necesidades urbanas. Este verano el gobierno del Estado de México emitió un bono sustentable de $3 mil millones, a 15 años, que servirá para financiar varios proyectos, entre ellos el teleférico de Naucalpan, que conecta el Mexipuerto Cuatro Caminos con una zona llamada Minas de San Martín.

Sólo el gobierno de la Ciudad de México había emitido algún bono similar, años atrás. Hace unos días la agencia Moody’s señaló que ante la caída de la obra pública en los estados los bonos sustentables son un mecanismo idóneo para su reactivación.

BBVA dijo ayer que empresas de los sectores industrial, transporte, farmacéutico, energético y alimentos le han significado negocio por otorgamiento de créditos verdes hasta por $16 mil 250 millones de pesos entre enero de 2021 y agosto de 2022. A su vez, Toyota Financial Services asegura que va a la delantera del financiamiento de autos híbridos en el país con un acumulado de 38 mil 670 vehículos híbridos financiados hasta el momento.

TV AZTECA

La televisora del Ajusco se apresta a iniciar su defensa jurídica con la legislación aplicable en el caso del bono por Dlls. $400 millones que The Bank of New York Mellon quiere vencer por anticipado. El caso se fortalece para Azteca por la falta de sustento legal de los tenedores de bonos, entre los que destacan Cyrus Capital Partners, L. P., y Contrarian Capital Management.

