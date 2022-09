Cuida tus piernas de las varices

Queridos lectores, los saludo desde el balcón donde esta tarde decidí escribir en uno de los descansos de mis grabaciones de La Madrastra. He estado muy ocupada entre asuntos de mamá, de proyectos, el ejercicio y cosas que se cruzan en el día a día, tratando siempre de llevar un equilibrio dentro de lo posible, porque a veces el tiempo no da para todo y hay que priorizar.

Primero que nada, gracias de corazón por esa gran respuesta a La Madrastra, este es un proyecto que marca mi carrera y mi vida en varios sentidos, me alegra saber que están disfrutándolo y que cuento con su sintonía todas las noches. Tantos mensajes tan bonitos que leo y sentir ese apoyo hacia lo que hago, me hace querer seguir y dar siempre lo mejor para ustedes.

En poco más de una semana terminamos este mes patrio y es un mes que me gusta porque los antojitos mexicanos son lo máximo, nuestra celebración, nuestra fiesta. Para quienes nos leen de otros países los invito a que visiten nuestro país en cualquier época del año, aquí solo encontraran gente amorosa y cálida.

Siempre me he sentido muy orgullosa de ser mexicana y me encantan nuestras tradiciones.

Hoy decidí hablarles de un tema muy importante que tiene que ver con la salud y que es muy común. Se trata de las varices o venas varicosas.

Aunque muchos podrían pensar que ya todo está dicho o que es un tema que la gente ya conoce bien. Me he dado cuenta que mucha gente muy joven que me sigue tiene dudas o no está enterada de muchas cosas respecto a temas que he tratado aquí. La información nunca está de más y en redes me piden o hacen preguntas, y con esas bases elijo los temas para este espacio.

¿Qué son las venas varicosas?

Son venas dilatadas, hinchadas o retorcidas que aparecen con mayor frecuencia en las piernas y pies aunque también pueden presentarse en otras partes del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas?

Para algunas personas las venas varicosas podrían no causar dolor mientras que para otras puede ser muy molesto. Algunos de estos síntomas pueden ser los siguientes.

* Sensación de pesadez en las piernas

* Calambres musculares, ardor e hinchazón.

* Dolor después de estar de pie o sentado por mucho tiempo.

* Picazón alrededor de las venas.

* Cambios en el color de la piel alrededor de la vena.

¿Cómo prevenir el problema?

No utilizar pantalones tan ajustados en telas no elásticas, bajar el consumo de sales ya que estas ayudan a retener líquidos, mantenerte en tu peso así como darte masajes en las piernas para mejorar el flujo sanguíneo.

¿Qué las ocasiona?

Algunos de los factores que pueden causar este problema tienen que ver con la obesidad ya que el peso causa una presión adicional sobre las venas.

Otro factor importante es estar de pie o sentado durante largos periodos de tiempo.

Las mujeres son más propensas a la enfermedad debido a cambios hormonales durante el embarazo, la menstruación o la menopausia.

La edad es también un causante de esta enfermedad ya que el envejecimiento causa un desgaste natural en la válvula de las venas que ayuda a controlar el flujo sanguíneo.

¿Hay algún tratamiento?

El tratamiento recomendado incluye el uso de medias de compresión o vendaje elástico, hacer ejercicio, medicamentos o tratamiento láser que se pueden hacer en CBi Medical Spa. En el caso de venas pequeñas pueden esclerosar (consiste en inyectar una solución directamente en la vena para que cicatrice y forzar a la sangre a redirigirse a través de venas más sanas. Algunos casos pueden también requerir una cirugía, siempre hay que consultar cualquier procedimiento con un médico ya que ellos dirán cuál tratamiento ayudará.

Si ponemos atención a lo que nuestro cuerpo pide y siente es mucho más fácil prevenir este tipo de enfermedades, solo tenemos un cuerpo y hay que quererlo, aceptarlo y cuidarlo siempre.

Gracias por acompañarme en una edición más con mis amigos de El Heraldo de México recuerden que mi lucha para ayudar a los perritos que no tienen hogar sigue. ¡Adopta! ¡No compres! Dona comida, o lo que este dentro de tus posibilidades a albergues. Ayudemos a que este mundo sea mejor para esos seres indefensos, ustedes saben que yo ya tengo mis perritos adoptados y seguiré apoyando esa causa.

Me despido de ustedes y nos encontramos en octubre, sigan mis redes para estar en contacto.

Los quiere su amiga Aracely Arámbula.

