¡Viva México, "Canelones"!

Al fin llegó la rivalidad entre dos grandes campeones del boxeo mundial. Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady GGG Golovkin celebraron la trilogía que resultó en un triunfo para nuestro gran campeón y orgullo de México.

Treinta y seis rounds de entrega, coraje, pasión y gloria; tres peleas, un empate y dos triunfos para el tapatío. Esa rivalidad, con odio deportivo, terminó al sonar la campana, y la grandeza de este deporte quedó de manifiesto, con una muestra de humildad, al fundirse en un abrazo lleno de respeto y de reconocimiento del uno con el otro. Si todo en la vida fuera como el boxeo, otra cosa sería.

Vivimos un fin de semana en el que México explotó de júbilo, tras dos años sin grito en Las Vegas por la pandemia del COVID-19, una vez más La Ciudad del Juego se vistió de verde, blanco y rojo. Alejandro Fernández fue un gran representante, con sus conciertos, y la gran sorpresa, fue cuando salió del camerino, cantando junto a El Canelo.

El viernes por la noche, otro embajador de nuestro país lució en grande, Carlos Santana. Su música es una delicia, y las percusiones, a cargo de Karl Perazzo junto con la baterista, quien es esposa de Santana, hacen que su música sea para la eternidad.

Ese mismo día, al final del show, Santana recibió una réplica del cinturón Guerrero Jaguar Zapoteca; esa obra de arte que llegó a lo más alto, con la genialidad de nuestra cultura oaxaqueña, que dejó marcado este evento como un regalo de México y del Consejo Mundial de Boxeo para el mundo.

Julio César Chávez sigue siendo la gran atracción para los aficionados; multitudes se le van encima para la foto o el autógrafo, y él, como siempre dispuesto a estar con los aficionados. ¡Qué grande es Julio, el gran campeón mexicano!

Para mí fue un viaje inolvidable. Mi papá estuvo presente más que nunca, pues la cantidad de personas que se me acercaron y casi la mayoría, o me decían José, o me daban hermosas palabras en recuerdo de mi querido padre.

Los migrantes que salieron de México hacia Estados Unidos iniciaron las celebraciones especiales en dos fechas específicas: 5 de mayo y el 16 de septiembre. Y con esa nostalgia y amor a su patria, a sus raíces, empezaron a celebrar en grande, y eventualmente el boxeo comenzó a ser parte de las fiestas. Fue en 1972 cuando se coronó el primer guerrero mexicano alrededor de estas fiestas. Gabriel Cordero publicó el recuerdo de este hecho histórico, cuando Erubey Chango Carmona venció al entonces campeón WBC, Mando Ramos.

Así, poco a poco, desde hace 50 años se dan las mejores peleas del año en estas dos fechas: Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather fueron dueños de estas fechas hasta que llegó El Rey actual, Canelo Álvarez, quien ha protagonizado grandes combates alrededor de nuestras festividades.

Canelo es un boxeador que ha crecido de manera impresionante. Un niño tímido, pelirrojo, con pecas, de una familia numerosa y humilde llegó al gimnasio de boxeo para encontrar a quienes serían su destino. Chepo Reynoso, y su hijo, Eddy. Lo tomaron desde los 14 años y lo iniciaron en el profesionalismo, al ver que no había estructura en México para buscar una medalla olímpica. Canelo siempre fue valiente y enfrentó a quien le ponían enfrente. Eventualmente empezó a llamar la atención por su carisma natural, y al llegar a la televisión, se convirtió en un fenómeno. Los triunfadores tienen que experimentar muchas cosas que forman su carácter.

Álvarez era el boxeador de Televisa, y Julio César Chávez Jr., el de TV Azteca; ahí se generó una gran rivalidad de todos los tipos imaginables. Canelo se coronó campeón superwelter WBC, y Chávez monarca medio WBC. La historia al día de hoy ya la conocemos.

A través de los años, Canelo ha tenido que enfrentar críticas y descalificaciones que pocos pudieron haber aguantado. Sufrió un descalabro al perder con Floyd Mayweather, y muy pocos hubieran podido regresar, y volver a la cima. Canelo maduró como boxeador y como persona, y es un ejemplo para todos de cómo con dedicación, pasión y entrega se puede llegar a ser grande en la vida. Es el boxeador más profesional y disciplinado que pudiera yo recordar. Siempre regresa al gimnasio una semana después de sus peleas, y no ha cambiado sus hábitos de trabajo, no ha perdido la humildad y su lealtad a Los Reynoso los ha llevado juntos a la gloria. Eddy ha sido entrenador del año en ya varias ocasiones, y sobra decir, todos los premios que Saúl ha ganado.

Fue maravilloso vivir el ambiente en el T-Mobile Arena, un lleno que celebró el triunfo del mexicano y reconoció la grandeza de GGG. Tantas noches de gloria el boxeo le ha dado a México, este deporte en el que somos referencia mundial, que nos dio 13 medallas olímpicas y más de 200 campeones mundiales. Nuestro país tiene al boxeo como patrimonio nacional.

Uno de los grandes combates en estas fechas patrias fue cuando Floyd Mayweather, quien era campeón mundial WBC en peso welter subió a retar al monarca WBC peso superwelter, nada más y nada menos, que Oscar de la Hoya. Era un ambiente grandioso, una pelea muy esperada. Para la sorpresa de todos, Floyd salió con los colores verde, blanco y rojo, y portó un sombrero de mariachi.

Ahí Floyd se ganó al aficionado mexicano. Fue una gran pelea que se definió con una decisión dividida, en favor de Mayweather, quien conquistó la gloria y así tomar la estafeta del mismísimo De la Hoya.

Mi papá quiso mucho al Canelo. Desde que lo conoció, le tomó un cariño especial, y siempre procuró darle consejos y lo formó en la plataforma WBC. Desde el campeonato mundial juvenil Sub-20, campeonato latino, el de Norteamérica (NABF) y el plata, hasta coronarse campeón mundial WBC.

Canelo fue el primer integrante del programa que Don Carlos Slim y mi papá crearon: Ring Telmex-Telcel; el cual cumplirá 15 años de brindar apoyo a jóvenes promesas del boxeo para que se puedan dedicar a este duro deporte, con el adecuado apoyo económico y estructural para llegar lejos.

Don José siempre salía a defender a su Canelito ante las críticas, y fue muy feliz al ver cómo llegó al estrellato. En una ocasión en nuestras tradicionales comidas familiares del domingo, mi hermano Héctor le preguntó que, qué era lo que veía en ese chamaco pecoso… “Mijito, El Canelo va a ser el próximo gran ídolo de México. Está empezando a tener buenas peleas, y le falta, pero con esa mirada que sólo los grandes tienen. Es muy valiente y tiene una quijada descomunal… Ya verás, bueno, pásame una memela roja que están buenísimas”.

