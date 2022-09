Los que antes criticaban, ahora aplauden. Quienes antes defendían, hoy critican. Las vueltas que da la vida. O lo que es lo mismo, no es lo mismo ser borracho que cantinero.

La discusión por la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, exhibe la hipocresía de los políticos mexicanos. Los muestra contradictorios y acomodaticios.

¿No fue bajo un gobierno del PAN, el de Felipe Calderón, cuando se colocó como protagonistas de la seguridad pública al Ejército y la Marina? ¿No era el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador –y con él sus incondicionales- uno de los principales críticos de esa fallida estrategia? El mundo al revés.

¿Cómo entender que uno de los mayores opositores de la presencia de las fuerzas armadas, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, hoy sea una de los mayores defensores de un planteamiento si bien anhelado por la 4T, propuesto por el PRI? ¿Morena y sus aliados caminando de la mano del tricolor? ¡Ah, el PRIMOR! ¿Cómo explicar que quienes azuzaban la presencia militar, los panistas, hoy se rasguen las vestiduras con lo que fue idea suya?

“Es de sabios recapacitar”, me dijo apenas a finales de la semana pasada el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, contento con el apoyo de sus nuevos aliados -el PRI-, sin los que lograr las dos terceras partes en la cámara de diputados para conseguir la mayoría constitucional sería imposible. La política nacional está convertida en rueda de la fortuna: los que hace un par de semanas querían desaforar al priista Alejandro Moreno Cárdenas, hoy le están agradecidos por los favores recibidos.

La hipocresía es tal que, en el otro extremo, los dirigentes del PAN y PRD, que se sentían cómodos caminando de la mano con ‘Alito’ y afirmaban que nada los rompería, ahora se desentienden de él. Quienes hace un par de meses gritaron a los cuatro vientos una moratoria constitucional para evitar cambios a la Constitución, se han divorciado políticamente, porque el PRI fue quien propuso meterle mano a la Carta Magna para extender la presencia militar en las calles hasta 2028.

En el otro polo, quienes tachaban de “corrupto” al poco defendible presidente del PRI, hoy encuentran en él un aliado a proteger.

***

En el fondo está la oportunidad perdida de entrarle a una conversación profunda para profesionalizar las policías civiles. Como sociedad, parece que orillados por los partidos, renunciamos a exigir a gobernadores y alcaldes que cumplan con su responsabilidad de equipar y capacitar a sus cuerpos de seguridad. Claro, para mandatarios estatales y municipales es más sencillo levantar el teléfono y pedir ayuda a la federación y a las fuerzas armadas, que hacer lo que les toca. Cierto, en el México violento de hoy, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional –supeditada a la Sedena- son inamovibles en buena parte del territorio, pero eso no resuelve la crisis de inseguridad y crímenes; eso no trae soluciones de mediano y largo plazo; eso no pacífica al país; eso no fortalece el Estado de derecho. ¿Eso queremos?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

