“Felices fiestas patrias PRIMORes”, tuitazo de Yeidckol Polevnsky. El PRI está en el ojo del huracán; en el complicado remolino de intereses entre AMLO, Morena y el PAN. Es la manzana de la discordia.

Morena quiere al PRI para aprobar las reformas constitucionales del Presidente. El PAN, para justamente lo contrario.

En la política real, la de los amarres perros, Morena y PAN necesitan a los legisladores, operadores y recursos priístas para cumplir sus metas legislativas y electorales.

Reapareció el PRIMOR, los diputados priístas votaron junto con Morena, PT y PVEM la ampliación hasta el año 2029 de la facultad del Presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas permanente en labores de seguridad pública. Fue una votación apretada, por sólo tres votos, el PRIMOR alcanzó los dos tercios.

¿Qué pasará? ¿La Coalición va por México llegó definitivamente a su fin? ¿Quién se quedará con más priístas?

En el Senado, la historia podría ser diferente. Para alcanzar la mayoría calificada se necesitan 85 de 128 votos, claro si todos los senadores asistieran a la sesión. Morena, PT, PVEM y PES, suman 74. Les faltan once votos. El PRI tiene 13, pero está dividido.

El PRIMOR requiere los votos de Movimiento Ciudadano o del llamado Grupo Plural.

Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, por razones diferentes, serán los pescadores de votos y de almas.

Después de lo que pasó en la elección de la Mesa Directiva, AMLO encargó a su secretario de Gobernación la operación directa en el Congreso, la relación con el PRI y con los gobernadores panistas que necesitan a la Guardia Nacional y al Ejército en su territorio para garantizar la seguridad.

Ricardo Monreal tiene por lo menos 36 integrantes de su grupo, una alianza estratégica con Dante Delgado y una notable influencia en el Grupo Plural. Pronto veremos si Adán y Ricardo trabajan juntos o en sentidos opuestos.

López Obrador seguirá llamando a los priístas a sumarse a su proyecto. ¿Cumplirá su objetivo? Aún no lo sabemos, pero hay hechos políticos a la vista. Las relaciones del Presidente, de las corcholatas presidenciales y de Morena, con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, son más que cordiales; en la Cámara de Diputados los priístas votaron con Morena y el desafuero de Alito se colocó hasta el fondo de la congeladora.

El PAN no sabe qué hacer. Los panistas están confrontados. Ya no quieren nada con Alito, hasta el saludo le quitaron, pero sí con el PRI. La única posibilidad del PAN para conservar a los priístas de su lado es respetándole la mano en el Estado de México y Coahuila o que una rebelión de priístas quite a Alito de la dirección del PRI y a Rubén Moreira de la coordinación priísta en San Lázaro.

Ambas cosas son poco probables. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

Por Onel Ortíz Fragoso

@onelortiz

