El juego en el Estado de México

Para sorpresa de nadie, Delfina Gómez será la candidata de Morena al gobierno del Estado de México.

La maestra, sancionada por el INE con más de cuatro millones de pesos por retener un diezmo a trabajadores d Texcoco, la que ejecutó la desaparición de escuelas de tiempo completo que afectó a más de tres millones de estudiantes, la que apenas ha durado 18 meses en el encargo, tiene la posibilidad de gobernar la entidad más poblada del país.

De acuerdo con la Comisión de Encuestas de Morena, Gómez Álvarez tiene una intención de voto de 31.1 por ciento, más del doble que su padrino político, mentor y principal rival en la designación: Higinio Martínez. Reconocida por su lealtad, vuelve a ser candidata después de que perdió en 2017 frente al PRI, encabezado por Alfredo del Mazo. Fueron 169 mil votos los que la separaron de su sueño.

Higinio Martínez es el perdedor ante el ungimiento a su ahijada como la candidata de la elección más importante previo a 2024. La ruptura entre Martínez y la maestra estaba cantada desde que empezó el sexenio. Higinio fue marginado por López Obrador, después de que hiciera públicas sus diferencias con la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco y el recorte presupuestal a los estados del norte y centro para enviarlos al sureste. Esa fue su condena. AMLO perdona, pero nunca olvida.

El senador, compañero de Ricardo Monreal, se disciplinó y apenas alcanzó a dar un mensaje, en el que confesó que gobernar el Estado de México es el sueño que la falta cumplir.

Y mientras el morenismo celebraba a su candidata, el PAN anunció a Enrique Vargas Del Villar como su candidato para la gubernatura. Los azules se le adelantaron al PRI, quien no ha nombrado a un candidato, ni ha ratificado una alianza, ante los embates contra el líder tricolor Alejandro Moreno. Vargas del Villar me dijo en Heraldo Radio que su encuentro con Enrique Peña Nieto, en Madrid, fue casual y que no hablaron de la candidatura a la gubernatura del Edomex. Y aunque el presidente lo niegue, no deja de llamar la atención que la misma semana de la definición morenista se confirmara la investigación de la FGR contra EPN.

Morena repetirá candidata en un escenario que era previsible. Ante esto ¿qué hará la oposición? Parece que nada extraordinario. A menos que por el lado de Movimiento Ciudadano haya un movimiento audaz con la candidatura de Juan Zepeda, quien ya enfrentó a Delfina Gómez. Se sabe que la dirigencia del PAN mexiquense ha platicado con el senador naranja. Pero se impuso la visión de Marko Cortés, quizá emulando errores de las elecciones de 2020 y 2021.

Por eso y pese a los negativos de la candidata morenista, derrotarla no será sencillo.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ