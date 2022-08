TV Azteca, aniversario 29

Hace casi treinta años se veía con poco futuro la competencia en la televisión abierta, y la realidad es que en estos años la sociedad mexicana ha ganado al tener alternativas de información y entretenimiento.

Comento esto porque ayer se cumplió el 29 aniversario de TV Azteca, y como desde sus inicios la televisora, que comanda de Ricardo Salinas Pliego, y ahora está bajo el timón de Benjamín Salinas Sada, tiene un ánimo disruptivo al consolidarse como uno de los mayores productores y distribuidores de contenido para televisión en español en el mundo. La ruta no ha sido fácil en ese lapso, pero a partir de innovar se ha posicionado como una opción para un público cada vez más exigente, y en donde además de la TV abierta compite en otras plataformas.

TV Azteca está presente en 99 por ciento de los hogares mexicanos con producciones propias en entrenamiento, deportes y noticias, y de paso ha renovado su estrategia hacia lo digital con formatos que han resultado en grandes éxitos.

De esta manera uno de cada dos mexicanos con acceso a internet consume TV Azteca en plataformas digitales, además de tener una robusta base de seguidores en redes sociales que suman más de 150 millones de personas.

Otro tema relevante es la estrategia financiera de la televisora del Ajusco que se ha dado de forma ordenada y responsable con resultados claros: sólo en el último año las ventas de publicidad en México crecieron 11 por ciento, y ha brincado al otro lado del río Bravo con alianzas comerciales.

Su presencia internacional es cada vez mayor, y más allá de Estados Unidos sus producciones llegan ya a 23 países luego de incorporar a Alemania en su portafolio de canales.

TV Azteca en este historial ha tenido el mérito de reposicionar el pugilismo, un deporte que regreso a la TV abierta con Box Azteca, que tiene nuevos patrocinadores de corte internacional como Codere, pero que permitió sentar bases para que Azteca Deportes se alianza con Fox Sports, y además se diera la primera producción con Dopamine, con Supertitlán.

Por ello, bienvenida la competencia en el negocio de medios, siendo TV Azteca un protagonista imparable por donde se le vea.

LA RUTA DEL DINERO

Ahora que se busca reactivar el negocio inmobiliario no faltan los vivos que quieren aprovecharse de los incautos. Y es que no importa lo lujosas que puedan ser las propiedades de Banyan Tree, en Acapulco, a los clientes no les gustan las sorpresas con todo y que puedan tener un alto poder adquisitivo. En el desarrollo Baynan Tree Cabo Marqués, donde el equipo de ventas a cargo de Sergio Serra ofreció originalmente departamentos de 140 metros cuadrados al final pretender vender propiedades de 190 metros exigiendo el pago de la totalidad, cuando no se ha empezado a construir. La firma a cargo de Abid Butt debería poner más atención en su equipo de ventas porque desprestigian a Banyan Tree en tierras mexicanas.

